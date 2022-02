Đồng loạt tăng, giá lợn hơi giờ ra sao?

Ngày 3/2, giá lợn hơi tại miền bắc dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Tuyên Quang giao dịch tại mốc 58.000 đồng/kg.

Thái Nguyên và Thái Bình ghi nhận mốc 57.000 đồng/kg.

Riêng Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg trong hôm nay.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, Quảng Nam và Ninh Thuận tiếp tục là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg.

Thương lái Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bình Thuận dẫn đầu với giá 58.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Lâm Đồng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, mức tăng nhiều nhất trên cả nước là tại khu vực miền Nam là 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tiền Giang cùng với Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre, Sóc Trăng và Cà Mau tăng 1.000 đồng/kg lên mức 55.000 đồng/kg.

Sau khi tăng 2.000 đồng/kg, Bạc Liêu có giá lợn hơi cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.

4 tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp, Tây Ninh và Long An đang giao dịch tại mức 57.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tăng liên tục trong thời gian gần đây

Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y, năm 2021, các loại dịch bệnh trên vật nuôi được kiểm soát tốt, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, heo tai xanh. Chỉ có bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) là chưa có vắc xin, nên vẫn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ tại 33 tỉnh, thành phố do chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học.

Đến thời điểm hiện nay, cả nước có trên 2.600 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố. Đây là điều kiện quan trọng vừa đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh, vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Trong dịp Tết Nguyên đán, ngành thú y sẽ tập trung kiểm soát giết mổ để đảm bảo an toàn thực phẩm.

