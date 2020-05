Học sinh đi học trở lại, phụ huynh săn lùng đồ dùng này cho con

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 11:30 AM (GMT+7)

Có cầu thì có cung, các đơn vị đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng nhí.

Có mặt tại siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng, chị Đặng Thúy Hà chọn mua 2 hộp khẩu trang dùng một lần cho trẻ (650 nghìn/hộp), kèm 2 lọ xịt rửa tay khô (70.000 đồng/chai).

Khẩu trang cho trẻ em là mặt hàng được nhiều phụ huynh tìm mua khi các con đi học trở lại

Chị Hà cho biết, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nhưng mình cứ cẩn thận vẫn hơn. Nhà có 2 con nhỏ cùng học tiểu học, mua một lần về cho các bé dùng dần.

Cùng chung tâm lý như chị Hà, chị Liên cũng tìm mua khẩu trang cho con nhưng vì không có thời gian đi mua nên đã tìm hiểu và mua qua các kênh bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, chỉ cần gõ cụm từ “khẩu trang trẻ em” đã xuất hiện hàng chục mẫu khẩu trang kháng khuẩn có xuất xứ nguồn gốc khác nhau, mức giá cũng khác nhau khiến chị Liên không khỏi hoang mang.

Nhiều mẫu khẩu trang vải kháng khuẩn có thể tái sử dụng cũng được các phụ huynh chọn mua

Ngoài các mẫu khẩu trang dùng một lần, thị trường cũng xuất hiện nhiều loại khẩu trang vải, có thể tái sử dụng, như: khẩu trang dệt kim, khẩu trang vải kháng khuẩn, thậm chí có nhiều mẫu khẩu trang còn được in hình những nhân vật hoạt hình quen thuộc, như công chúa Elsa và siêu nhân nhện,… Đặc biệt, để tránh nhầm lẫn nhiều phụ huynh đã liên hệ các xưởng may đặt may khẩu trang có in tên con trên mỗi khẩu trang.

Có cầu thì có cung, nhiều xưởng may đã nhận đặt may mẫu khẩu trang theo yêu cầu và kèm in tên của các bé.

Chị Bùi Thị Thanh Huyền, chủ một Công ty chuyên may đồng phục (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, trong thời gian vừa qua xưởng đã nhận may số lượng lớn khẩu trang kháng khuẩn cho người lớn. Tuy nhiên, khoảng 2-3 tuần gần đây thì có nhiều đơn đặt hàng là ban phụ huynh đã đặt những khẩu trang size nhỏ cho học sinh mầm non và tiểu học.

“Vì mỗi lớp học thường có số lượng lớn học sinh nên để tránh nhầm lẫn, nhiều phụ huynh đã yêu cầu thêm một công đoạn đó là in tên các con trên mỗi khẩu trang. Đây là một ý tưởng hay được nhiều phụ huynh lựa chọn giúp các con không bị nhầm lẫn, thất lạc. Mỗi con chỉ cần 3-5 khẩu trang, sau mỗi ngày sử dụng có thể giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần” - chị Huyền chia sẻ.

Để tránh nhầm lẫn, nhiều phụ huynh đã đặt khẩu trang in tên cho các bé

Được biết, khẩu trang là vật dụng quen thuộc đối với mỗi người, không chỉ dùng vào việc chống bụi bẩn, chống nắng mà trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì khẩu trang giống như tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên các chuyên gia luôn cảnh báo “đeo khẩu trang không đúng cách: coi chừng tăng nguy cơ lây bệnh”. Trên thực tế, đeo khẩu trang phát huy đúng tác dụng và hiệu quả mới thực sự đảm bảo an toàn, nếu không sẽ gây hại và thậm chí còn khiến chúng ta bị lây bệnh nhanh hơn. Việc giữ cho trẻ nhỏ thường xuyên đeo khẩu trang thường rất khó khăn, nên ba mẹ cần khích lệ, động viên và hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang đúng cách.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh - Trưởng khoa dinh dưỡng, tiết chế, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thì "vai trò của nhà trường, phụ huynh là điều hết sức quan trọng. Ngoài sàng lọc, đeo khẩu trang, tại các phòng học cần phải thông thoáng khí, ở những giờ ăn trưa các cháu cần phải được rửa tay bằng xà phòng, hoặc các chai nước sát trùng là biện pháp tốt nhất nếu con đi học. Ngoài ra, trẻ đến trường cần phải có khăn lau mặt riêng biệt. Bởi nếu không thực hiện tốt các yếu tố này, đây có thể là nguy cơ giảm sức đề kháng với bệnh tật”.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-phu-huynh-san-lung-do-dung-nay-cho-co...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-phu-huynh-san-lung-do-dung-nay-cho-con-1083250.html