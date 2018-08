Đặc sản: Nơi rẻ bèo dân không buồn hái, nơi trăm ngàn mỗi ký không mua nổi

Năm 2018, diện tích trồng nhãn toàn tỉnh Hưng Yên khoảng 4.340ha, diện tích cho thu hoạch 3.820ha. Do thời tiết thuận lợi, nhãn Hưng Yên sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ ra hoa đậu quả cao, đặc biệt các hợp tác xã và hộ trồng nhãn đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất theo quy trình an toàn VietGAP, do đó sản lượng và chất lượng năm nay ước tính trên 40.000 tấn.