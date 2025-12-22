Đặc sản cua gạch Cà Mau ngâm nước mắm giá gần 1 triệu đồng/kg

Ngày 21-12, ông Nguyễn Văn Miên (ngụ xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) cho biết đặc sản cua gạch ngâm nước mắm nhĩ được cơ sở bán ra thị trường với giá dao động gần 1 triệu đồng/kg (tùy thời điểm).

Cua biển Cà Mau ngâm nước mắm nhĩ được đóng nắp cẩn thận trước khi bán cho người tiêu dùng

Những con cua gạch được chọn có trọng lượng khoảng 300 gram. Sau khi rửa sạch cua, người dân sẽ ngâm trong nước mắm nhĩ với độ đạm cao và pha theo công thức riêng.

Gạch cua biển Cà Mau ngâm nước mắm nhĩ có màu đỏ bắt mắt

"Trong 30 ngày đầu, nhờ độ mặn tự nhiên nên cua "chín sơ". Lúc này, tôi rút nước mắm ra và nấu lại, nêm thêm gia vị rồi để nguội và đổ vào ngâm thêm 60 ngày" – ông Miên chia sẻ bí quyết.

Khi ra thành phẩm, phần gạch cua có màu đỏ, dẻo cùng mùi thơm nồng nhưng không tanh. Đây được xem là một trong những loại đặc sản cao cấp của tỉnh Cà Mau. Mua về, người tiêu dùng có thể dùng trực tiếp với cơm hoặc trộn thêm ít ớt, tỏi và nước cốt chanh. Vị béo của cua hòa cùng vị chua của nước cốt chanh, cay của ớt… đã tạo nên một món ăn ngon và rất hao cơm.

Cà Mau có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng trên 31.000 tấn/năm. Tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ nâng tổng sản lượng cua lên 36.500 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng cua đạt từ 30% sản lượng trở lên. Cua Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon, chất lượng nhất Việt Nam và mang về nguồn thu cho tỉnh hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm.