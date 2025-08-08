'Cơn sốt' ngậm ti giả

Trên các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc núm vú giả dành cho người lớn đang "cháy hàng", với giá dao động 10-500 tệ. Một số cửa hàng cho biết họ bán được hơn 2.000 sản phẩm mỗi tháng, chủ yếu cho người trẻ.

Các nhà sản xuất và người bán quảng cáo sản phẩm như một công cụ giúp giải tỏa lo âu, cải thiện giấc ngủ và thậm chí hỗ trợ cai thuốc lá.

"Chất lượng cao, mềm mại, tôi cảm thấy thoải mái khi ngậm. Nó không gây khó thở", một người mua chia sẻ. Một người khác cho biết khi gặp áp lực công việc thường ngậm núm vú giả. "Cảm giác như được quay lại thời thơ ấu, rất an toàn", người này nói.

Tuy nhiên, sự phổ biến của món đồ tưởng chừng chỉ dành cho trẻ em này đang khiến các chuyên gia y tế và tâm lý lo ngại.

Ảnh: SCMP

Theo các nhà tâm lý học trong nước, hiện tượng này liên quan đến một cơ chế tâm lý gọi là "thoái lui", khi một người trưởng thành quay về trạng thái phát triển trước đó trong vô thức, nhằm tìm kiếm cảm giác an toàn trong bối cảnh bị quá tải bởi căng thẳng.

"Núm vú giả là biểu tượng của sự yên ổn thời thơ ấu và việc sử dụng nó phản ánh nhu cầu được xoa dịu và bảo vệ", nhà tâm lý học Zhang Mo ở Thành Đô phân tích.

Tuy nhiên, bà Zhang cảnh báo, giải pháp thực sự không phải là đối xử với bản thân như trẻ con, mà là đối mặt trực tiếp với thách thức và giải quyết nó.

Theo bà, việc tìm kiếm sự an ủi bằng ti giả chỉ tạm thời, thậm chí có thể khiến người dùng trì hoãn giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống.

Bác sĩ Tang Caomin, khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Tứ Xuyên, cho biết việc ngậm núm vú giả trong thời gian dài tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe răng miệng. "Cấu trúc miệng của người lớn hoàn toàn khác với trẻ sơ sinh. Sử dụng núm vú giả lâu ngày có thể gây rối loạn khớp thái dương hàm, đau nhức khớp, tiếng kêu lách cách khi há miệng, thậm chí hạn chế khả năng nhai", ông nói.

Vị bác sĩ cũng cảnh báo nguy cơ tổn thương niêm mạc miệng do thiết kế và chất liệu không phù hợp với khoang miệng người lớn. "Nếu dùng trong lúc ngủ, núm vú giả còn có thể cản trở đường thở, dẫn đến ngạt khí, đặc biệt nguy hiểm trong các trường hợp ngủ say".

"Nếu ngậm núm vú giả hơn ba giờ mỗi ngày, vị trí răng có thể thay đổi sau một năm", ông nói.

Trên mạng xã hội Weibo, hashtag liên quan đến ti giả dành cho người lớn đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem, với hàng chục nghìn bình luận trái chiều. "Thế giới này đã trở nên điên rồ đến mức người lớn cũng dùng ti giả", một người nói.