Chùm ảnh: "Thủ phủ" chuối lớn nhất Quảng Trị nhộn nhịp những ngày giáp Tết

Những ngày cận Tết, hàng trăm người dân trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa tất bật vận chuyển chuối đến khu vực ngã ba xã Tân Long để bày bán.

Từ sáng sớm cho đến chiều muộn, hàng đoàn xe máy của người dân trồng chuối khắp các bản làng, nối đuôi nhau đưa chuối vào khu vực chợ Tân Long.

Người bán, kẻ mua tạo nên khung cảnh náo nhiệt ngày cuối năm nơi vùng biên giới Việt – Lào.

Những buồng chuối được người dân vận chuyển bằng xe máy đem đi bán với mong ước được giá, để có một cái Tết no đủ.

Do lượng người vận chuyển chuối đi bán và tập trung bên các lề đường lớn, do đó lực lượng công an cũng tăng cường hướng dẫn người dân để bảo đảm an toàn giao thông.

Các tiểu thương có mặt để thu mua chuối từ người trồng.

Trao đổi với PV, ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có diện tích trồng chuối khoảng 3.000 ha. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Long, Tân Thành, Thuận, Thanh, Hướng Lộc và các xã vùng Lìa.

"Sản lượng chuối phục vụ Tết năm nay nhìn chung cũng không cao. Mức giá bình quân xuất đi Thái Lan từ 5-7 nghìn đồng/kg, nhưng bà con đang giữ lại để bán Tết. Giá chuối Tết hiện bình quân từ 15-20 nghìn đồng/kg (tuỳ theo buồng) chuối đẹp thì giá cao hơn", ông Thuận nói.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/chum-anh-thu-phu-chuoi-lon-nhat-quang-tri-nhon-nhip-nhung-ngay-giap-tet-172220124203449491.htm