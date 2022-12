Chưa cao điểm, vé xe khách Tết đã "nóng"

Dự báo hành khách qua bến xe tăng cao

Là đơn vị quản lý các bến xe khách lớn tại Tp.HCM, theo Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), thành phố đã vượt qua những khó khăn từ đại dịch, kinh tế - xã hội dần hồi phục, từ đó hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng mạnh. Dự báo năm nay, nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng, buộc phải cho công nhân nghỉ việc tạm thời, theo đó lượng khách năm nay sẽ có xu hướng về quê sớm hơn cùng kỳ.

Cũng như mọi năm, nhu cầu mua vé xe giường nằm từ Tp.HCM về các tỉnh miền Trung luôn rất lớn. Hầu hết các xe có thương hiệu thường mở bán vé online và hết vé xe giường nằm từ khá sớm.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (Futa Bus Lines) cho biết, Phương Trang đã triển khai bán vé Tết Quý Mão về các địa phương và hành khách đã đặt rất nhiều. Hiện, các chặng từ Tp.HCM về miền Trung hầu hết đã kín chỗ giai đoạn từ ngày 22 – 29/12 tháng Chạp. Công ty đã tăng cường xe đợt 1 và tùy theo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng cường thêm xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Tại Bến xe miền Đông mới (Tp.Thủ Đức), Samco sẽ sử dụng vé do công ty phát hành, tổ chức bán vé trước trên một số tuyến đường có nhu cầu tăng đột biến và các tuyến đường có nhu cầu của hành khách nhưng đơn vị vận tải không có phương tiện đưa vào phục vụ. Bến xe dự báo 10 ngày trước Tết Nguyên đán 2023 sẽ có 3.029 lượt xe xuất bến, với khoảng 60.480 hành khách.

Ông Trần Thanh Việt, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Vận tải (Bến xe miền Đông mới) cho biết, hiện một số xe thương hiệu như Chín Nghĩa, Phương Trang, Bình Tâm… về các tỉnh miền Trung đã khan hiếm vé giường nằm. Trong khi đó, vé xe ghế ngồi vẫn còn rất nhiều để phục vụ hành khách. Khi nhu cầu tăng cao, Bến xe sẽ huy động thêm phương tiện để đảm bảo người đưa người dân về quê đón Tết.

Trong khi đó, Bến xe miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) dự báo lượng hành khách sẽ tăng từ 20 tháng Chạp và tăng cao nhất là các ngày từ 25 – 28 tháng Chạp. Năm nay, Bến xe phục vụ các tuyến xe đi đến các tỉnh thuộc Tây Nguyên và các tuyến có hành trình qua Quốc lộ 13, Quốc lộ 14. Những ngày trước Tết, Bến xe dự báo có 4.000 lượt xe với khoảng 87.000 khách xuất bến. Trong đó, các ngày 27 – 29 tháng Chạp có trên 500 lượt xe xuất bến.

Đại diện Bến xe miền Đông cho biết, so với trước khi di dời (ra Bến xe miền Đông mới), dự báo đợt phục vụ Tết Quý Mão 2023, lượng hành khách sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định tại Bến xe miền Đông đạt 30%. Đối với các tuyến còn lại, Tết Nguyên đán 2023 lượt xe xuất bến ước tăng 30%, sản lượng khách ước tăng 20% so với bình quân ngày thường; trong khi so với cùng kỳ lượng xe xuất bến ước tăng 70%, sản lượng khách tăng 100%.

So với các bến xe khác, do đặc thù hoạt động chặng ngắn, Bến xe miền Tây sẽ tổ chức bán vé từ 18/1 – 20/1/2023 (27 – 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần). Bến xe dự báo sản lượng hành khách trong dịp Tết Quý Mão tăng trên 40% so với cùng kỳ 2022, tập trung chủ yếu các ngày 27 – 29 tháng Chạp. Cụ thể, lượt xe xuất bến 10 ngày trước Tết Nguyên đán dự kiến trên 12.200 lượt với 320.800 khách. Cao điểm nhất là ngày 28 tháng Chạp với 1.550 xe xuất bến và 49.000 hành khách.

Về dự kiến mức phụ thu giá cước, các bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ Tết Quý Mão. Trong trường hợp có kê khai điều chỉnh tăng giá cước, các bến xe đề nghị tăng không quá 40% hoặc 60% tùy theo giai đoạn.

Tổ chức đưa/đón người dân miễn phí tới Bến xe Miền Đông mới

Theo đánh giá của Tổng công ty Samco, người dân gặp khó khăn do cự ly di chuyển từ trung tâm ra Bến xe miền Đông mới tương đối xa, chưa có sự đồng bộ về hạ tầng và phương tiện kết nối, dẫn đến mất thời gian và chi phí di chuyển. Điều này khiến hành khách ngại đặt mua vé tại Bến xe miền Đông mới dù có nhu cầu.

Hiện nay, để hỗ trợ hành khách, ngoài các tuyến xe buýt kết nối đi và đến Bến xe miền Đông mới, từ đầu tháng 12/2022, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang cũng đã triển khai các xe trung chuyển đi và đến Bến xe hoàn toàn miễn phí. Hành khách sử dụng dịch vụ di chuyển (mua vé đi, đến) tại Bến xe miền Đông mới sẽ được xe trung chuyển đưa đón tận nhà tại các quận huyện, Tp.Thủ Đức (trừ huyện Cần Giờ).

Ông Đào Viết Ánh cho biết, Phương Trang đã chuẩn bị hơn 100 xe trung chuyển miễn phí để đưa đón hành khách đến Bến xe miền Đông mới. Dù đã triển khai nhiều hình thức đăng ký, trong đó có cả đăng ký qua app (ứng dụng) FUTA nhưng lượng khách chưa nhiều, với chỉ trên 10 xe hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu do lượng khách đi lại qua Bến xe miền Đông mới quá ít vì đang trong giai đoạn thấp điểm. Trong những ngày cao điểm Tết, khi lượng khách tăng cao, Phương Trang sẽ tăng cường xe để phục vụ hành khách.

Tuy nhiên, theo ông Đào Viết Ánh, giải pháp này mang tính tạm thời mà doanh nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi đến Bến xe miền Đông mới. Đây là bến xe được đầu tư bài bản và hiện đại nhưng khai thác chưa đạt hiệu quả như mong muốn, bởi bến xe khó cạnh tranh được với "xe dù, bến cóc" hiện nay. Do đó, các cơ quan chức năng cần quyết liệt xử lý tình trạng cạnh tranh không lành mạnh từ các "xe dù, bến cóc" để Bến xe miền Đông mới hoạt động hiệu quả hơn.

Trong kế hoạch phục vụ Tết Quý Mão 2023, Tổng công ty Samco cũng kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Tp.Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng theo dõi lưu lượng hành khách đến Bến xe miền Đông mới trong thời gian sau Tết để có kế hoạch tăng xe, tăng chuyến và điều chỉnh thời gian phục vụ các tuyến xe buýt nhằm giải tỏa, giảm thời gian chờ của hành khách; điều động phương tiện xe buýt để tăng cường giải tỏa khách khi các bến xe có nhu cầu.

Tổng công ty Samco cũng sẽ theo dõi tình hình lưu lượng khách, phương tiện vận tải trên từng tuyến để có kế hoạch điều chỉnh, tập trung phục vụ các tuyến trọng điểm, không để ùn tắc, ứ đọng khách trong dịp Tết. Cùng với đó, Samco đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng hế hoạch, bố trí phương tiện hoạt động trên tuyến, phương tiện dự phòng để giải tỏa khách trong trường hợp có biến động tăng.

11 nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông dịp tết

Mới đây, Bộ GTVT đã có Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

Kế hoạch tập trung vào 11 nhiệm vụ, trong đó yêu cầu các đơn vị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp tết. Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và DN, thường trực 24/24.

Cùng với đó, chỉnh trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, cảng, bến thủy nội địa, bến xe, cảng hàng không, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi. Quán triệt các đơn vị vận tải, các cảng, bến thủy nội địa, nhà ga, cảng hàng không thực hiện nghiêm các quy định trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa. Kết nối các phương thức vận tải để phục vụ vận chuyển hành khách, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

