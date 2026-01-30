Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cận Tết, vườn cam bỗng thành mục tiêu trộm cắp

Sự kiện: Thông tin thị trường

Giáp Tết, vườn cam bỗng thành mục tiêu trộm cắp. Một người đàn ông ở Bắc Ninh lẻn vào hái trộm cam đường Canh thì bị người dân phát hiện, khống chế tại chỗ. Đối tượng sau đó bị khởi tố, lộ diện với nhiều tiền án trộm cắp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1987, trú phường Chũ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Công an phường Chũ tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu trộm cắp cam đường Canh tại khu vực TDP Giáp Thượng, phường Chũ. Khi bị phát hiện, một đối tượng đã bị người dân khống chế tại chỗ, đối tượng còn lại nhanh chóng bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm 11kg cam đường Canh.

Qua xác minh, đối tượng bị người dân khống chế là Đào Văn Đức (SN 1991, trú TDP Xây Lắp, phường Chũ). Công an phường Chũ đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng còn lại.

Đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Công an phường Chũ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Văn Tùng và vận động đối tượng này ra đầu thú. Qua hồ sơ quản lý, Nguyễn Văn Tùng được xác định là đối tượng có 2 tiền án, 1 tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Công an phường Chũ cho biết, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các loại tội phạm có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (nhất là trên không gian mạng), tiêu thụ hàng giả, hàng nhái và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và tích cực phối hợp, cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự để mọi nhà vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

29/01/2026 11:28 AM (GMT+7)
