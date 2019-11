Các cửa hàng thời trang đồng loạt giảm giá sâu, người tiêu dùng có thực sự được hưởng lợi?

Ngày 13/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chuyên gia Vũ Vinh Phú, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội khẳng định: "Đây là hành vi lừa dối người tiêu dùng. Ở đâu ra một sản phẩm thời trang vừa mang thương hiệu quốc tế lại vừa "made in Viet Nam"? Nếu sản phẩm đã "made in Viet Nam" thì luôn gắn một thương hiệu do người Việt tạo nên. Còn sản phẩm đã mang thương hiệu thế giới thì chắc chắn sẽ không có mức giá bình dân cho người tiêu dùng". Cũng theo chuyên gia Vũ Vinh Phú, người tiêu dùng có thể xác thực hiện tượng này bằng cách mang chính sản phẩm gắn thương hiệu Mango lên showroom thời trang Mango ở các trung tâm thương mại để kiểm tra lại thiết kế, giá thành sản phẩm. Thương hiệu thời trang quốc tế đang hiện hữu rất nhiều tại Việt Nam, nên người tiêu dùng hoàn toàn có thể tự kiểm tra tính pháp lý của sản phẩm. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, tất cả các sản phẩm khuyến mại đều phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước là Sở Công Thương và qua các khâu kiểm soát.