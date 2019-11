Smartphone đua nhau giảm giá sốc cuối năm

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 13:00 PM (GMT+7)

Ngay từ đầu tháng 11, thị trường công nghệ đã sục sôi với những lần điều chỉnh giá smartphone của các đại lý bán lẻ. Theo đó, nhiều thương hiệu từ cao cấp đến bình dân như iPhone, Vsmart Live, Samsung, Oppo… đều giảm sâu từ 500 nghìn đồng đến cả chục triệu đồng mỗi máy.

Bộ 3 iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max chính hãng vừa cập bến đầu tháng 11 đã được một số hệ thống bán lẻ điều chỉnh giảm từ 6 - 12% tùy máy. Trung bình, mỗi chiếc điện thoại iPhone 11 giảm khoảng 3 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó.

iPhone 11 giảm từ 6- 12% tùy máy

Sau khi iPhone 11 chính hãng về Việt Nam, một số hệ thống cũng đã điều chỉnh giá bán của iPhone X. Theo đó, iPhone X 64 GB đang được bán với giá 19 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với giá cũ. iPhone XR 64GB được bán với giá 16.490.000, giảm 1,5 triệu đồng, trong khi iPhone Xs 64GB giảm 2 triệu đồng, còn 22.990.000 đồng. iPhone 7 Plus và iPhone 6s cũng giảm 1 triệu đồng so với giá cũ.

Ngay từ đầu tháng 11 này, các dòng điện thoại Galaxy của Samsung cũng có sự điều chỉnh giá. Đặc biệt, Galaxy S10+ bản 512 GB chính hãng được giảm đến 8 triệu đồng, còn 21 triệu đồng. Mức giá này bằng với phiên bản 128 GB. Tuy nhiên, chương trình chỉ áp dụng khi khách hàng mua online tại một số hệ thống lớn đến hết ngày 15/11.

Ngoài ra, một số sản phẩm Galaxy khác đều giảm giá sâu, trong đó Galaxy S10e giảm 4 triệu đồng còn 11.990.000 đồng; Samsung Galaxy A9 giảm 6 triệu đồng còn 6.490.000 đồng; Samsung Galaxy Note9 128GB giảm 7 triệu đồng còn 15.990.000 đồng; Samsung Galaxy A50 64GB giảm 2 triệu đồng còn 4.990.000 đồng.

Loạt smartphone Galaxy của Samsung cũng giảm giá sâu

Trong khi đó, dòng điện thoại bình dân Vsmart Live cũng không nằm ngoài vòng đua với mức giảm tới 50%, từ 6.990.000 triệu đồng khi mới ra mắt vào tháng 8, nay đã xuống còn 3.490.000 đồng và 3.790.000 đồng cho phiên bản 4G và 6G RAM.

Khảo sát các cửa hàng kinh doanh điện thoại tại Thái Hà, Cầu Giấy, Trường Chinh (Hà Nội), nhiều nơi cho hay, nhu cầu mua Vsmart Live tăng gấp 2 lần so với thông thường. "Kể từ khi bắt đầu chương trình giảm giá 50%, mỗi ngày chúng tôi bán được khoảng 100 chiếc Vsmart Live. Trong đó, phiên bản 6G RAM được mua nhiều hơn cả", một nhân viên của cửa hàng điện thoại trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết.

Bên cạnh Vsmart Live thì giá các dòng smartphone khác từ Vsmart cũng đang có mức giá rẻ hơn từ 1-3 triệu đồng so với trước đó. Cụ thể, Vsmart Joy 2 còn 2,090 triệu đồng, Vsmart Active 1 có giá 3,2 triệu đồng và Vsmart Active 1 còn 3,790 triệu đồng. Vsmart Bee cũng đang giảm 14%, đưa mức giá chiếc điện thoại về còn 1,190 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều dòng smartphone của Oppo, Huawei, Xiaomi cũng được giảm giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu tùy từng loại máy.

