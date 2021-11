Black Friday - "cơn lốc" giảm giá lớn nhất năm sẽ rơi vào ngày nào trong tháng 11 năm 2021?

Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 13:31 PM (GMT+7)

Đại dịch COVID-19 khả năng sẽ tác động không nhỏ đến sự kiện Black Friday năm nay, tuy nhiên, nó vẫn được kỳ vọng là ngày mua sắm "khủng" nhất trong năm.

Black Friday (hay còn gọi "Ngày thứ 6 đen tối") là ngày đại hội giảm giá lớn nhất trong năm, có nguồn gốc từ Mỹ và lan rộng ra khắp thế giới.

Black Friday diễn ra mỗi năm duy nhất một lần vào ngày thứ 6 sau Lễ Tạ ơn. Lễ Tạ ơn rơi vào ngày thứ 5 lần thứ 4 trong tháng 11, nên Black Friday sẽ rơi vào khoảng ngày 23-29/11.

Năm 2021, Black Friday sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 26/11.

Theo nhật báo USA Today, ngày Black Friday bắt đầu được nhắc tới vào năm 1939, khi Franklin D. Roosevelt - Tổng thống thứ 32 của Mỹ - đứng trước sức ép phải chuyển Lễ Tạ Ơn từ ngày thứ 5 cuối cùng lên thành thứ 5 lần thứ 4 trong tháng 11, với mục đích kéo dài mùa mua sắm Giáng sinh.

Bởi, khi mùa mua sắm kéo dài, người ta sẽ chi tiêu nhiều hơn, và nền kinh tế đang khủng hoảng lúc bấy giờ sẽ nhận được một sự thúc đẩy cần thiết. Đó chính là ý tưởng hình thành nên sự ra đời của Black Friday.

Sự thay đổi của ngày Lễ Tạ Ơn chính thức được công nhận vào năm 1941, nhưng khái niệm Black Friday đã không thực sự nổi bật cho đến khoảng một thập kỷ sau đó.

Song, theo một số nguồn tin khác, Black Friday được bắt nguồn từ thành phố Philadelphia của Mỹ. Những năm 1950, cảnh sát địa phương được cho là đã sử dụng thuật ngữ này để mô tả các thứ 6 sau ngày Lễ Tạ Ơn vì đó là một ngày "đặc biệt khó khăn" đối với họ, do khối lượng người mua sắm tăng vọt đổ vào thành phố từ các vùng ngoại ô.

Còn trong tiếng Anh, có hai thuật ngữ chỉ tình trạng của doanh nghiệp là "in the black" (làm ăn có lãi) và "in the red" (kinh doanh thua lỗ, buôn bán thất bát). Trước đây, để phân biệt hai tình trạng đối nghịch này của doanh nghiệp và tiện theo dõi sổ sách, kế toán thường dùng mực đen để ghi lợi nhuận và mực đỏ để ghi số lỗ. Từ đó, người ta đặt tên ngày mua sắm lớn nhất trong năm là Black Friday, ngụ ý rằng đây là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp. Còn với người dân Mỹ thì đây được coi là "ngày vàng mua sắm".

Không chỉ tạo nên cơn sốt ở Mỹ, các nước châu Âu, ngày hội giảm giá Black Friday đã trở nên phổ biến tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhận thấy nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong thời điểm này, nhiều cửa hàng, đơn vị kinh doanh đã đưa ra các chương trình khuyến mãi, hạ giá rầm rộ để hút khách. Trong ngày Black Friday, đa phần mọi mặt hàng đều được giảm giá thấp nhất từ 10-30%, thậm chí nhiều thương hiệu còn giảm mạnh từ 70 – 75%, thậm chí lên đến 80%, 90%. Do đó, Black Friday được xem là ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm.

Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sự gián đoạn nguồn cung, ngày Black Friday năm nay bắt đầu sớm hơn và sẽ kéo dài hơn, tờ Washington Times đưa tin. Hiện tại, hầu như không còn hàng hóa trong các kho hàng ở Mỹ và nguồn cung không đáp ứng kịp nhu cầu do tắc nghẽn tại các cảng, thiếu hụt nhân viên vận tải và sự phức tạp của các quy tắc thương mại quốc tế.

Những hạn chế do đại dịch đã buộc các doanh nghiệp phải mở rộng thương mại trực tuyến và giao hàng để bù đắp cho doanh thu tại các cửa hàng cũng như giảm diện tích nhà kho. Nhiều người đã giảm mua từ các nhà cung cấp nước ngoài vì không đủ nhu cầu. Thời điểm này, khi nền kinh tế đã bắt đầu phục hồi, các công ty không thể nhanh chóng cung cấp đủ hàng hóa cho người tiêu dùng, dẫn đến sự tăng giá đáng báo động.

Các nhà bán lẻ lớn như Walmart, Target, Best Buy, Costco và Kohl's đã bắt đầu ngày Black Friday sớm hơn bình thường, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng không săn hàng giảm giá sau Lễ Tạ ơn.

