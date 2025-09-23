Biển quảng cáo lạ lùng trên vỉa hè ở Hà Nội, người đi bộ chật vật lách qua

Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 22/9 tại Vườn hoa phường Kim Liên (đường Tây Sơn, Hà Nội), hai biển quảng cáo điện tử cỡ lớn dựng ngay trên vỉa hè, chiếm gần hết lối đi bộ.

Quan sát thực tế cho thấy, người dân buộc phải lách người, thậm chí bước xuống phần đường dành cho xe cộ để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Taxi và ô tô thường xuyên dừng đỗ cạnh khu vực này, khiến vỉa hè thêm chật chội. Người đi bộ bất đắc dĩ phải đi xuống lòng đường, đối mặt với nguy hiểm.

Là sinh viên thường xuyên đi lại trên tuyến đường này, Tuấn Anh (Trường Đại học Thủy lợi) cho biết: “Không hiểu vì sao biển quảng cáo lại lắp đặt quá thấp và chiếm phần lớn vỉa hè. Chúng em thường đi bộ ra bến xe buýt, nhưng vỉa hè bị chặn nên nhiều lúc phải đi xuống lòng đường, xe cộ đi sát rất nguy hiểm”.

Ông Tuấn (Chùa Bộc, Hà Nội) cho hay, ông thường xuyên tập thể dục tại vườn hoa này. Mỗi lần đi qua biển quảng cáo, ông lại thấy bức xúc vì chiếm hết vỉa hè.

“Vỉa hè vốn là nơi dành cho người đi bộ, nay bị biển quảng cáo chắn ngang, nhiều lúc tôi phải đi sát xe ô tô hoặc xuống lòng đường nên rất sợ”, ông Tuấn bày tỏ và kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý, di dời các biển quảng cáo lắp đặt không hợp lý, để trả lại vỉa hè thông thoáng, an toàn cho người đi bộ.

Theo nhiều ý kiến người dân, đã đến lúc cơ quan chức năng cần rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống biển quảng cáo trên địa bàn, kiên quyết di dời những biển lắp đặt không phù hợp vị trí. Các bảng quảng cáo nên được bố trí ở khu vực dải phân cách, tường công trình hoặc những điểm chuyên dụng, thay vì dựng ngay giữa lối đi bộ.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng dừng đỗ xe tràn lan trên vỉa hè. Có như vậy, vỉa hè mới thực sự trả lại đúng chức năng, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân - đặc biệt là sinh viên, người già và những người thường xuyên di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Đây là khu vực nhiều học sinh, sinh viên và người cao tuổi qua lại.

Biển quảng cáo lắp đặt thấp, chiếm phần lớn vỉa hè.

Ô tô đỗ sát vỉa hè, không còn lối cho người đi bộ.

Hai biển quảng cáo tại phố Tây Sơn.

Người đi bộ gặp khó khăn vì vỉa hè bị chiếm dụng.