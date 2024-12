Bán hàng không rõ xuất xứ, "hot girl" livestream xin nộp tiền phạt để không bị khởi tố

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 ngành Công Thương ngày 23-12, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, thông tin, năm 2024 tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP Hà Nội có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vi phạm tại kho hàng của Mailystyle

Đáng chú ý, hoạt động tiêu thụ hàng hoá qua thương mại điện tử, mạng xã hội vẫn rất khó kiểm soát và phức tạp.

Trong bối cảnh đó, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm soát và phát hiện, xử lý nhiều vụ việc lớn, nổi cộm trong hình thức kinh doanh bán hàng hoá qua livestream trực tuyến.

Trong đó, có những mặt hàng nhạy cảm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, bóng cười… và nhiều loại hàng hoá khó kiểm soát khác chưa được pháp luật quy định cụ thể, chưa có hình thức xử lý đảm bảo tính răn đe.

Trong vụ việc liên quan đến thương mại điện tử, năm 2024, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện 617 vụ, phạt 9,6 tỉ đồng và trị giá tang vật khoảng 3,6 tỉ đồng.

"Điển hình là vụ Mailystyle, chúng tôi phối hợp kiểm tra dấu hiệu vi phạm trên thương mại điện tử với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05). Ngay thời điểm kiểm tra thu giữ tổng số tiền hàng hơn 20 tỉ đồng và 126.000 sản phẩm. Đó là vụ việc rất lớn. Hiện hồ sơ đang chuyển lên cơ quan công an để kiểm tra" - Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường cho hay trong một ngày, Mailystyle có thể livestream bán hàng ngàn sản phẩm, do vậy xin nộp tiền phạt để không phải khởi tố hình sự.

Trước đó, cuối năm 2023, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công An), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Công an quận Hà Đông kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh, tập kết hàng hóa tại địa chỉ căn U04-L01 Khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ số lượng hàng hóa gồm 126.603 sản phẩm thuộc 242 chủng loại hàng hóa các loại gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và hàng gia dụng do nước ngoài sản xuất.

Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa. Trị giá hàng hóa vi phạm xác định 20,1 tỉ đồng.

Quá trình xác minh, làm việc với các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Đoàn kiểm tra đã xác định trong số 242 danh mục sản phẩm hàng hóa đang tạm giữ có 43 mặt hàng đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Chủ kho hàng là một "hot girl" nổi tiếng trong kinh doanh hàng hóa online trên nhiều nền tảng từ mạng xã hội Facebook, TikTok với những tài khoản từ vài trăm ngàn đến hơn 1,1 triệu người theo dõi, tên thật là N.H.M.L..

Trong phiên livestream ngày 23-12-2023, tài khoản Mailystyle.com đã thực hiện phiên live kéo dài 12 tiếng với 647.000 lượt xem và 4.100 lượt bình luận chốt đơn sản phẩm.