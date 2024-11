Vỡ òa trận bán kết bóng chuyền nữ Việt Nam, Long An thắng Ninh Bình sau 5 set

Chiều ngày 15/11, VTV Bình Điền Long An so tài LPBank Ninh Bình trong khuôn khổ lượt trận bán kết 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2024 diễn ra tại Lào Cai. Cả hai đội đều tung ra sân lực lượng mạnh nhất.

Ngọc Hoa và các cô gái VTV Bình Điền Long An chơi ấn tượng để vào chung kết

Đối chuyền Trà My ghi những điểm số liên tiếp giúp Long An sớm vượt lên dẫn trước với cách biệt 6 điểm. Đội bóng miền Tây chơi áp đảo nhờ vào khả năng tấn công lẫn phòng thủ đa dạng từ nhiều vị trí. Trong khi đó, Ninh Bình phụ thuộc hầu hết vào những cú dứt điểm của Bích Tuyền. Long An thắng set đầu 25-17.

Thế trận đổi chiều trong set 2 khi Ninh Bình là đội khởi đầu ấn tượng hơn để dẫn trước đến 13-4. Long An mắc rất nhiều lỗi bước 1 trong set đấu này. Bích Tuyền và đồng đội thắng 25-14, quân bình tỉ số 1-1.

Hai đội thi đấu giằng co quyết liệt trong set 3. Nếu như Warisara Seetaloed chia lửa tốt với Bích Tuyền thì ngoại binh của Long An là Joyce Agbolossou lại tỏ ra thiếu hiệu quả. Ninh Bình tiếp tục thắng 25-21 để có lợi thế 2-1 sau 3 set đấu.

Set 4 diễn ra rất căng thẳng khi hai đội cạnh tranh từng điểm số. Cuối hiệp, những pha chắn bóng rất hay của Ngọc Hoa, hay Lan Vy, giúp Long An vượt lên thắng 25-22, cân bằng tỉ số 2-2.

Bích Tuyền và đồng đội trở thành nhà cựu vô địch quốc gia

Trong set 5 quyết định, Long An đã vượt lên dẫn trước 12-8 nhờ những tình huống chắn bóng lẫn tấn công có điểm của Ngọc Hoa. Căng thẳng của trận đấu được đẩy lên cao độ khi Ninh Bình san hòa 13-13.

Ngọc Hoa dứt điểm tốt đưa Long An dẫn 14-13. Dù Bích Tuyền giúp đội nhà cứu được 1 match point, ngoại binh Joyce Agbolossou lên tiếng đúng lúc với 2 điểm số quan trọng giúp Long An thắng 16-14, qua đó thắng chung cuộc 3-2 sau 5 set kịch tính.

Chiến thắng này đưa Long An vào chung kết. Trong khi đó, LPBank Ninh Bình trở thành nhà cựu vô địch. Đối thủ của Long An là đội bóng giành chiến thắng ở trận bán kết 2 giữa Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và Hóa chất Đức Giang Lào Cai diễn ra tối cùng ngày.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]