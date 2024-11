Nghẹt thở bóng chuyền nữ VN: Bích Tuyền đấu 5 set với ngoại binh 1m98

Diễn biến nghẹt thở

Màn đối đầu giữa LPBank Ninh Bình và Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (CLB Thông tin) tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 diễn ra chiều ngày 11/11 tại Lào Cai nhận sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Trận đấu này có ý nghĩa như một trận “chung kết vào bảng”. Bởi lẽ, đội bóng thua sẽ hết cửa vào bán kết, qua đó không thể cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay.

CLB Thông tin đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng không tận dụng được cơ hội

Khởi đầu trận đấu, hai đội cống hiến những pha bóng ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Trong thế trận đôi công, hàng chắn của CLB Thông tin hoạt động rất hiệu quả để đưa đội nhà vượt lên với khoảng cách 5 điểm. Chuyền hai Lâm Oanh phân phối bóng cực tốt giúp hàng công CLB Thông tin chơi ấn tượng, thắng set đầu 25-20.

Đầu set 2, HLV Thái Thanh Tùng buộc phải đưa chuyền hai trẻ Minh Thư vào sân thay cho Hoài Mi không có được trạng thái thi đấu tốt, do gặp phải chấn thương trước đó một ngày trong trận đấu với VTV Bình Điền Long An. Hàng chắn của Thông tin tiếp tục chơi ấn tượng để giúp đội bóng này sớm dẫn trước 8-2.

Bích Tuyền giúp LPBank Ninh Bình thắng set 2 với tỉ số 34-32

Ở tình tế khó khăn, đẳng cấp ngôi sao của Bích Tuyền lên tiếng. Đối chuyền cao 1m88 với khả năng dứt điểm đa dạng đã hóa giải hàng chắn của đối thủ, giúp Ninh Bình quân bình tỉ số 22-22. Thời điểm cuối set 2 không dành cho những khán giả yếu tim khi cả hai đội thi nhau cứu set point. LPBank Ninh Bình là đội có được chiến thắng với tỉ số kịch tính 34-32 sau cú dứt điểm uy lực của Bích Tuyền, quân bình tỉ số 1-1 sau 2 set.

Bích Tuyền tỏa sáng trước ngoại binh 1m98

Set 3 khởi đầu khá giống với 2 set đấu trước khi CLB Thông tin tiếp tục vượt lên dẫn trước. Dù đã dẫn trước với khoảng cách 8 điểm, Kiều Trinh và đồng đội để đối thủ rút ngắn cách biệt chỉ còn 22-23. Phải nhờ sự tỏa sáng của ngoại binh cao 1m98 Jana Kulan, Thông tin mới thắng set đấu này 25-22.

Jana Kulan chơi rất hay nhưng không thể giúp đội nhà đi tiếp

Set 4 diễn ra cực kỳ giằng co. Với sự tỏa sáng của Bích Tuyền, LPBank Ninh Bình vươn lên ở cuối hiệp để thắng 25-23, dù CLB Thông tin cứu được đến 3 set point, cân bằng tỉ số 2-2.

Ở set đấu quyết định, sau khi bị Thông tin dẫn 9-8, Bích Tuyền tỏa sáng rực rỡ để giúp đội nhà thắng 15-13, trong đó có pha chắn thành công Jana Kulan, qua đó thắng nghẹt thở với tỉ số 3-2.

Kết quả cũng giúp LPBank Ninh Bình trở thành đội bóng cuối cùng giành tấm vé cuối cùng lọt vào bán kết. Trong khi đó, CLB Thông tin chính thức kết thúc mùa giải năm nay với vị trí thứ 5 chung cuộc.

Ở lượt trận diễn ra chiều cùng ngày, Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai thắng 3-0 trước Hà Nội lần lượt với các tỉ số 25-10, 25-19 và 28-26. Hà Nội với chủ công trẻ Ánh Thảo tiếp tục có một trận đấu đáng khen, gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ. Dù vậy, dàn sao đẳng cấp, giàu kinh nghiệm của HCĐG Lào Cai vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt. Kết quả này cũng giúp HCĐG Lào Cai chắc 1 suất vào vòng chung kết.

Bích Tuyền giúp LPBank Ninh Bình vào bán kết, dù mất đi chuyền hai chủ lực

Như vậy, 4 suất vào bán kết gồm VTV Bình Điền Long An, HCĐG Lào Cai, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và LPBank Ninh Bình. Hai lượt trận cuối của VTV Bình Điền Long An gặp Hà Nội và HCĐG Lào Cai so tài Vietinbank hầu như chỉ mang tính xác định vị trí của các đội bóng trong top 4 trên BXH, cũng như các cặp đấu tại vòng bán kết.

Lịch thi đấu ngày 12/11:

16h: VTV Bình Điền Long An – Hà Nội

19h: Vietinbank – Hóa chất Đức Giang Lào Cai

