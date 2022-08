US Open trước giờ G: Medvedev, Nadal hay Alcaraz sáng cửa săn Grand Slam?

Giải quần vợt US Open năm nay sẽ chứng kiến sự trở lại của Rafael Nadal sau chấn thương cùng đà thăng tiến của Daniil Medvedev hay Carlos Alcaraz. Sau khi phải xin rút lui từ bán kết Wimbledon hồi tháng 7, Nadal đã phải chạy đua với thời gian để kịp trở lại cho sự kiện Grand Slam trên đất Mỹ. Ngôi sao người Tây Ban Nha vì thế sẽ ít nhiều chịu lép vế hơn so với Daniil Medvedev hay Carlos Alcaraz về sự chuẩn bị trước khi US Open diễn ra.

Nadal sẽ lép vế hơn các đối thủ khác khi chỉ mới trở lại sau chấn thương

Dù vậy, việc Novak Djokovic và Alexander Zverev không thể tham dự giải đấu sẽ làm tăng cơ hội cạnh tranh cho Nadal trước những đối thủ kể trên. Với tình hình hiện tại, tay vợt số 1 thế giới Daniil Medvedev vẫn là ứng cử viên số 1 cho US Open.

Ngôi sao người Nga hiện đang là ĐKVĐ của giải đấu. Hành trình bảo vệ danh hiệu Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ không hề đơn giản với Medvedev khi đối thủ của anh là những Nadal hay Alcaraz. Bên cạnh đó, Medvedev cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này khi liên tục bị loại sớm ở những sự kiện gần đây.

Thành tích thắng thua của Medvedev mùa giải năm nay (sân cứng, sân đất nện, sân cỏ, số trận thắng/trận thua)

Sau khi bị Stefanos Tsitsipas đánh bại ở bán kết Cincinnati, Medvedev sẽ bước vào US Open trong sự nghi ngờ lớn từ giới chuyên môn. Tay vợt số 1 thế giới cần tiến sâu để bảo vệ được vị trí số 1 ATP hiện tại. Đồng thời, anh phải cho thấy đà thăng tiến ổn định thay vì sự lung lay mỗi khi chiếm đỉnh bảng xếp hạng thế giới.

Medvedev phải vào chung kết để có cửa giữ ngôi số 1, nhưng chỉ có bảo vệ thành công danh hiệu mới chắc chắn giữ vị trí cho anh. Trong trường hợp Medvedev thua chung kết, cả Tsitsipas, Alcaraz và Ruud đều không được lọt vào chung kết, còn Nadal không vào được bán kết, thì tay vợt người Nga mới tiếp tục đứng vị trí số 1.

Dẫu vậy, người hâm mộ Medvedev vẫn có lý do để tin tưởng vào thần tượng của mình khi anh luôn cho thấy sự xuất sắc mỗi khi chơi trên mặt sân cứng. Bên cạnh đó, ngôi sao người Nga cũng đang đạt kỷ lục về tỷ lệ thắng trong sự nghiệp với 34 thắng và 12 thất bại mùa này. Medvedev đã vào tới chung kết Australian Open hồi đầu năm và có lẽ, anh đang muốn "chốt sổ" bằng một thành tích ấn tượng hơn ở Grand Slam cuối cùng trong năm.

Thành tích thắng thua của Nadal mùa giải năm nay (sân cứng, sân đất nện, sân cỏ)

Xếp ngay sau Medvedev là Rafael Nadal khi tay vợt người Tây Ban Nha đang rất muốn chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp. Khi đã bước sang tuổi 36, Nadal hiểu rằng anh không còn nhiều thời gian để tiếp tục tạo ra những cột mốc mới cho bản thân. Bởi vậy, việc kịp trở lại dự US Open là cơ hội tuyệt vời để "Vua Grand Slam" trình diễn những gì tinh túy nhất cho người hâm mộ quần vợt thế giới.

Dẫu mới trở lại sau chấn thương nhưng cơ hội của Nadal là không hề nhỏ bởi đối trọng của anh trong "Big 3" là Djokovic rút lui khỏi giải đấu tại Mỹ. Màn chuẩn bị không thực sự tốt của Nadal khi bị loại ngay từ vòng 2 Cincinnati trước "ngựa ô" Borna Coric cho thấy "Vua đất nện" cần phải có thêm thời gian để lấy lại được cảm giác thi đấu.

Tuy nhiên, kinh nghiệm sẽ là điểm mạnh nhất của Nadal so với những đối thủ khác và tay vợt người Tây Ban Nha cũng đang tỏ rõ khát khao trở lại vị trí số 1 thế giới ngay trong năm nay. Nadal chỉ cần vô địch US Open, không quan trọng các tay vợt khác có thành tích ra sao. Thậm chí, nếu Nadal thua trận chung kết giải đấu sắp tới trước bất cứ tay vợt nào không phải Medvedev, anh vẫn sẽ lên ngôi số 1. Đó là động lực để Nadal hướng tới một giải đấu thành công tại nước Mỹ.

Thành tích thắng thua của Alcaraz mùa giải năm nay (sân cứng, sân đất nện, sân cỏ)

Tay vợt cuối cùng đủ khả năng để cạnh tranh chức vô địch US Open sẽ là Carlos Alcaraz. Sao trẻ thăng tiến nhanh nhất làng quần vợt thế giới trong năm qua hứa hẹn sẽ lại là tâm điểm chú ý của người hâm mộ trong tham vọng vượt qua cái bóng quá lớn thần tượng Nadal.

Có lẽ, nếu Alcaraz chinh phục thành công US Open, biệt danh "Tiểu Nadal" sẽ dần lu mờ và anh sẽ sớm trở thành một trong những tên tuổi đáng xem nhất của làng quần vợt trong tương lai. Thành tích 44 thắng, 9 thua trong năm 2022 đã lột tả hết những gì xuất sắc nhất của Alcaraz mùa giải năm nay và nếu chơi đúng phong độ, tay vợt 19 tuổi có thể là vật cản xứng tầm dành cho những đàn anh như Nadal hay Medvedev.

