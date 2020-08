US Open 2020 khởi tranh: Những quy định mới lạ để chống Covid-19

Chủ Nhật, ngày 30/08/2020 16:30 PM (GMT+7)

(Tin tennis) Ban tổ chức US Open 2020 đã thêm và thay đổi một số quy định để đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn trước sự hoành hành của dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, US Open 2020 buộc phải lùi đến tận 31/8 mới có thể chính thức khởi tranh. Cũng bởi đại dịch lần này, giải đấu có rất nhiều điều luật mới lạ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các VĐV tham gia giải đấu.

US Open 2020 sẽ gần như loại bỏ trọng tài dây

Nỗi lo phải cách ly 14 ngày được ban tổ chức giải quyết bằng cách khá đơn giản. Các tay vợt chỉ cần xuất trình được giấy chứng nhận âm tính với Covid-19. Mặc dù vậy, các VĐV vẫn phải xét nghiệm Covid-19 khoảng 4 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.

Ban tổ chức giải đấu cũng sắp xếp rất nhiều nhân viên an ninh để đảm bảo rằng các tay vợt cùng những người có liên quan tuân thủ việc giãn cách xã hội như đeo khẩu trang, không đi nhóm quá 3 người… Các tay vợt cũng không được phép sử dụng quá 3 cây vợt khi trên sân tập.

Bên cạnh đó, một thay đổi đáng chú ý khác của US Open 2020 là bỏ trọng tài dây để giảm thiếu tối đa số người trên sân đấu. Thay thế họ là công nghệ điện tử “Mắt diều hâu” – “Hawkeye”. Trước đó, công nghệ này đã được áp dụng nhưng chỉ dùng trong những trường hợp VĐV khiếu nại quyết định của trọng tài dây.

Tuy nhiên, US Open 2020 cũng không bỏ hoàn toàn trọng tài dây. Hai sân đấu lớn nhất là Arthur Ashe và Louis Armstrong vẫn sẽ thi đấu như thông lệ hàng năm. Đây được coi là thử thách lớn đối với những trọng tài dây khi họ sẽ bị “soi” rất kỹ và phải đảm bảo “chính xác như máy”.

