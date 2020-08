Phân tích lý do Nadal bỏ US Open, tìm cơ hội lớn hơn ở Roland Garros

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - tin tennis) Tay vợt lừng danh Rafael Nadal đã bỏ qua cơ hội giành Grand Slam thứ 20 tại US Open khi rút lui tại giải đấu này. Tuy nhiên, anh vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ.

Vài tháng trước, rất ít người dám khẳng định rằng sự kiện US Open 2020 sẽ được tổ chức. Cùng với sự lắng xuống của dịch bệnh, cần phải ghi nhận nỗ lực to lớn của USTA (Hiệp hội quần vợt Mỹ) trong việc tổ chức một giải Grand Slam tại New York.

US Open 2020 sẽ vẫn diễn ra khi thiếu vắng ĐKVĐ Rafael Nadal

Quyết định đưa Cincinnati Masters 1000 đến Flushing Meadows là hoàn toàn hợp lý. Điều này sẽ tránh các tay vợt phải di chuyển quá nhiều. Tất nhiên, sự vắng mặt của Roger Federer và Rafael Nadal khiến cho chất lượng giải đấu được đánh giá bị kéo xuống khá nhiều, nhưng Novak Djokovic và Serena Williams sẽ là những lý do giúp sự kiện được quan tâm sau mùa dịch.

Ngôi sao người Serbia, Djokovic đang cố gắng giành danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp, trong khi ở giải đơn nữ Serena Williams tiếp tục bám đuổi kỷ lục 24 Grand Slam của huyền thoại Margaret Court. Mới đây, khi được tờ Marca phỏng vấn độc quyền, cựu số 2 thế giới Alex Corretja đã phân tích việc nối lại mùa giải sau quãng thời gian dài đình trệ vì Covid-19.

Nadal rút lui khỏi US Open là quyết định được nhiều người ủng hộ

“Thành thật mà nói, tôi hiểu quyết định rút lui của Nadal. Tôi chưa nói chuyện cụ thể với anh ấy nhưng Nadal luôn hiểu đâu sẽ là lựa chọn tốt nhất để sưu tập thêm danh hiệu Grand Slam cho bản thân, tại US Open hay tại Roland Garros", Alex Corretja phát biểu.

"Nếu anh ấy kéo dài thời gian chuẩn bị, tôi nghĩ Nadal sẽ chơi ấn tượng hơn tại Paris. Sự thay đổi bề mặt sân cũng sẽ là lợi thế của anh ấy. Sau 6 tháng không thi đấu, thật không dễ dàng để bắt đầu chơi 5 set trên mặt sân cứng. Do đó, quyết định của Rafael Nadal là hoàn toàn chính xác", Corretja nói thêm.

Ông Corretja là một chuyên gia quần vợt có tiếng tại Tây Ban Nha

"Đúng là anh ấy đã mất đi cơ hội giành thêm một Grand Slam khác, nhưng không ai đảm bảo với bạn rằng Nadal sẽ giành được nó mà không có bất cứ nguy cơ chấn thương nào. Mọi tay vợt đều sẽ gặp khó khăn để giành chiến thắng thời điểm này", cựu tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ.

"Tất cả đều rất kỳ lạ và chắc chắn sẽ có những kết quả khác với những gì chúng ta thường chứng kiến. Không ai biết cơ thể và tâm trí của những tay vợt như Nadal sẽ thay đổi như thế nào theo năm tháng. Do đó, sẽ luôn có những bất ngờ trong các quyết định của họ”, Corretja kết luận.

