Tin thể thao HOT 23/8: Federer "bắt tay" Djokovic dự Laver Cup

Thứ Năm, ngày 23/08/2018 04:19 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Năm nay, Roger Federer và Novak Djokovic sẽ là đồng đội của nhau tham dự Laver Cup - giải giao hữu quy tụ hàng loạt tay vợt tên tuổi.

Federer "bắt tay" Djokovic dự Laver Cup: Bất chấp sự vắng mặt của Rafael Nadal, giải giao hữu đồng đội vẫn quy tụ hàng loạt tay vợt nổi tiếng vào năm 2018. Ở đội châu Âu, Roger Federer, Novak Djokvic hay Alexander Zverev sẽ đứng chung chiến tuyến so tài cùng đội Thế giới của Juan Martin del Potro, Kevin Anderson, John Isner,... Laver Cup 2018 diễn ra từ 21-23/9 tại Chicago (Mỹ).

Danh sách những tay vợt dự Laver Cup 2018

Đội châu Âu: Bjorn Borg (đội trưởng), Thomas Enqvist (đội phó), Roger Federer, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffin, Kyle Edmund Đội thế giới: John McEnroe (đội trưởng), Patrick McEnroe (đội phó), Juan Martin del Potro, Kevin Anderson, John Isner, Diego Schwartzman, Nick Kyrgios, Jack Sock

Huyền thoại chọn người "kế thừa" Federer: Alexander Zverev là cái tên được huyền thoại banh nỉ, Andre Agassi chỉ đích danh khi được phóng viên hỏi về tay vợt đủ khả năng kế thừa Roger Federer trong tương lai. Theo Agassi, "Zverev đã làm nhiều hơn những gì người ta mong đợi cậu ấy ở lứa tuổi này. NHM tennis không cần quá lo lắng về thời điểm Federer giải nghệ nữa bởi Zverev sẽ trở thành người thống trị làng banh nỉ thế hệ mới".

Ông chủ UFC so sánh McGregor với Ali, Mike Tyson: Chưa trở thành sàn UFC, nhưng Conor McGregor vừa nhận được lời tán dương từ Chủ tịch UFC, Dana White. Thậm chí, "ông trùm" tổ chức võ tự do lớn nhất thế giới còn so sánh "Gã hề" với các huyền thoại làng boxing như Muhammad Ali, Mike Tyson.

"Với tôi, McGregor tựa như Muhammad Ali, là Mike Tyson vậy. Thời khắc ngồi ăn tối cùng lần đầu tiên, tôi không biết cậu ấy có thể theo nghiệp võ sĩ hay không nhưng chắc chắn sẽ trở thành siêu sao đại chúng", trích lời Dana White.

Tiger Woods hạnh phúc vì được các CĐV tán dương: Chủ nhân 14 danh hiệu major cảm kích vì sự cuồng nhiệt mà các CĐV dành cho anh trong mùa giải PGA Tour 2018.

"Hành trình 4 lần phẫu thuật chấn thương lưng và trở lại thi đấu rất khó khăn. Tôi biết mình đã 42 tuổi, không thể chơi golf như thời 22 tuổi nhưng các CĐV đã dành quá nhiều tình cảm", trích lời Tiger Woods.