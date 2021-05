Sếp UFC & trợ lý bị tố cáo "vui vẻ" với một loạt võ sỹ nữ

Bên cạnh cuộc so găng giữa Canelo và Saunders, sân vận động AT&T sẽ còn chứng kiến các cặp đấu đáng chú ý khác: Elwin Soto vs Katsunari Takayama - Tranh đai hạng nhẹ WBO Kieron Conway vs Souleymane Cissokho - Tranh đai WBA hạng bán trung Frank Sanchez vs Nagy Aguilera Keyshawn Davis và Jose Antonio Meza Christian Alan Gomez Duran vs Xavier Wilson Kelvin Davis vs Jan Marsalek