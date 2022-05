Sai lầm lớn khiến hot girl Raducanu thất bại, "Trai hư" Kyrgios lăng mạ Tomic

Huyền thoại Mỹ chỉ ra sai lầm lớn nhất của Raducanu

Chiến dịch săn Grand Slam đất nện của nhà đương kim vô địch US Open 2021 - Emma Raducanu phải tạm gác lại sau trận thua Aliaksandra Sasnovich (Belarus) tại vòng 2 Roland Garros đang diễn ra ở Pháp.

Raducanu sa thải HLV liên tục, điều này có thể là nguyên nhân khiến cô không có phong độ ổn định

Nói về thất bại này, huyền thoại quần vợt Mỹ khẳng định nguyên nhân là do Raducanu đã sa thải HLV Torben Beltz ngay trước khi tham dự Roland Garros 2022.

Kể từ chiến thắng đáng chú ý của cô tại US Open tháng 9 năm ngoái, tay vợt số 1 đơn nữ người Anh đã phải chật vật để tìm ra hướng phát triển tốt nhất. Cô sa thải Andrew Richardson ngay sau chiến thắng US Open 2021 với lý do HLV này thiếu kinh nghiệm huấn luyện ở những đấu trường lớn.

Cô gái 19 tuổi đã thử sức với một số HLV trước khi hợp tác với Beltz, người trước đó đã đưa Angelique Kerber tới hai danh hiệu Grand Slam. Tuy nhiên, họ đã nói lời giã từ sau giải Madrid Open tháng trước, Raducanu dự Roland Garros mà không có HLV.

McEnroe chỉ trích tay vợt 19 tuổi, ông nói với Eurosport: "Thành thật mà nói, nếu tôi vô địch US Open dù phải thi đấu từ vòng loại, tôi sẽ không sa thải HLV của mình. Tôi không hiểu động thái của cô ấy. Rõ ràng cha mẹ cô ấy có liên quan nhiều hơn tới những quyết định vừa qua. Tôi nghĩ ý tưởng xoay vòng các huấn luyện viên không tốt với bất cứ tay vợt nào, nó càng khó khăn hơn cho những tay vợt mới bắt đầu sự nghiệp như cô ấy".

Sau US Open 2021, Raducanu gần như đánh đâu "thua đó", không thể lọt sâu vào những giải đấu mà cô đăng kí tham dự.

Nick Kyrgios và Bernard Tomic lăng mạ nhau trên mạng xã hội

Kyrgios và Tomic đều được mệnh danh là "Trai hư", "Ngựa chứng" của làng tennis Úc. Họ từng là bạn thân, đồng đội sát cánh, thi đấu bên nhau, nhưng giờ cặp đôi coi như kẻ thù. Mới đây, thông qua mạng xã hội, họ liên tục dùng những từ khó nghe để lăng mạ nhau.

Kyrgios (phải) và Tomic (trái) lăng mạ nhau trên mạng xã hội

Sau khi một người hâm mộ khẳng định Tomic giỏi hơn, Kyrgios điên tiết trả lời: "Giỏi hơn theo cách nào? Tôi có sự nghiệp cao hơn, thứ hạng tốt hơn. Nhiều tiền hơn, nhiều chiến thắng hơn. Đã đến lúc anh ấy (Tomic) nên im lặng. Anh ấy gần như không còn thi đấu nữa, sự nghiệp của tôi vẫn còn dài".

Tomic sau đó đáp lại: "Lời giải thích hợp lý duy nhất là tôi chính là thần tượng của cậu ấy. Cậu ấy luôn ở trong cái bóng của tôi. Đó là lý do tại sao bất cứ khi nào ai đó nhắc đến tên tôi với Nick Kyrgios, điều đó khiến cậu ấy chột dạ. Cậu ấy biết mình không thể viết lại lịch sử. Cậu ấy biết tôi là giỏi người giỏi hơn, nếu gặp tôi kiểu gì cậu ấy cũng thua".

Không chịu thua, Kyrgios lôi chuyện cá nhân ra nói: "HAHA, Tomic đừng quên lần tôi trả tiền cho chuyến bay từ Thượng Hải về nhà, anh đã không có tiền. Viết lại lịch sử, anh là tay vợt bị ghét nhất ở Úc. Anh nói đúng, điều đó không thể thay đổi".

Tomic sau đó nói về chuyện cá cược về một trận đấu giữa hai người, trị giá 2 triệu USD. Mỗi bên sẽ chi ra 1 triệu USD và ai thắng sẽ ẵm trọn số tiền trên. Tomic khẳng định anh giỏi hơn Kyrgios, dù có phải chơi trên mặt sân nào.

Roland Garros 2022 đang diễn ra nhưng cả hai tay vợt kể trên đều đang ở Úc, họ không đủ điều kiện hoặc không tham dự Grand Slam tại Pháp.

