Ryder Cup hội tụ các bình luận viên golf chuyên nghiệp tại Việt Nam

VTVcab độc quyền phát sóng Ryder Cup 2020 Tin vui dành cho khán giả hâm mộ môn thể thao Golf, VTVcab đã được độc quyền phát sóng trực tiếp giải Ryder Cup lần thứ 43, sẽ diễn ra tại sân Whistling Straits (Straits Course) ở Kohler, Wisconsin, Hoa Kỳ, từ ngày 24 - 26/9/2021 và được trực tiếp trên kênh ON Golf Premium, app ON, ON Sport TV, MXH của VTVcab. Đội Mỹ, do Steve Stricker làm đội trưởng, hi vọng sẽ chiến thắng lần thứ hai liên tiếp trên sân nhà của mình, trước đó đã giành chiến thắng tại Hazeltine vào năm 2016. Đội Châu Âu là đương kim vô địch sau chiến thắng 17½ – 10½ trước Đội Mỹ vào năm 2018 tại Le Golf National (Pháp). Cùng với Stricker, đội trưởng Châu Âu Padraig Harrington cũng mong muốn có được chiến thắng lần thứ ba cho Châu Âu tại Mỹ kể từ năm 2004. Kể từ lần đầu tổ chức hơn 90 năm trước, Ryder Cup là một trong những chiếc cúp lịch sử và danh giá nhất của môn thể thao Golf. Bắt đầu từ năm 1927, Giải không những đã phát triển trở thành giải đồng đội hấp dẫn nhất trong môn thể thao Golf, mà còn là một trong những giải thưởng thể thao lớn nhất thế giới. Ở cả Châu Âu và Hoa Kỳ, Ryder Cup là giải đồng đội quan trọng nhất trong bộ môn thể thao Golf. Bởi đó là kết hợp giữa tinh thần thể thao, truyền thống tốt đẹp, sự danh tiếng và niềm tự hào về một giải đấu tuyệt vời mà không giống bất kỳ giải đấu nào khác. Một số tay Golf của Hoa Kỳ và Châu Âu tài năng nhất thế giới đều tham gia thi đấu hai năm một lần tại giải Ryder Cup.