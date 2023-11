"Đại chiến" bóng chuyền VN: Bích Tuyền đập bóng sấm sét, Ninh Bình lên ngôi đầu bảng

Bích Tuyền giúp Ninh Bình LPBank định đoạt ngôi nhất bảng

Trưa ngày 12/11, Ninh Bình LPBank có màn so tài với Geleximco Thái Bình trong khuôn khổ bảng C vòng 2 quốc gia 2023 diễn ra tại Đà Nẵng. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng với Ninh Bình LPBank khi đội bóng này đang bị bám đuổi quyết liệt bởi Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước.

Bích Tuyền vẫn là trụ cột quan trọng nhất của Ninh Bình LPBank

Mở đầu trận đấu, hai đội thi đấu cởi mở tạo nên những màn đôi công hấp dẫn. Với bộ ba trụ cột là Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy và Bích Tuyền, Ninh Bình LPBank vượt lên vào thời điểm quyết định để thắng 25-21. Set 2 chứng kiến Bích Tuyền tỏa sáng rực rỡ với những cú đập sấm sét không thể cản phá. Điều này giúp Ninh Bình LPBank có thế trận lấn lướt để thắng tiếp 25-18.

Geleximco Thái Bình lấy lại phần nào thế trận để chơi ngang ngửa đối thủ trong nửa đầu set 3. Dù vậy, Ninh Bình LPBank với hàng công được dẫn dắt của Bích Tuyền cùng những pha chắn bóng ấn tượng của Nguyễn Thị Trinh tiếp tục vượt lên để thắng 25-18, qua đó thắng chung cuộc 3-0.

Kết quả này giúp Ninh Bình LPBank xây chắc ngôi đầu bảng C với 21 điểm, bất chấp kết quả trận đấu giữa Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước (16 điểm) và Vietinbank (5 điểm) diễn ra vào tối cùng ngày.

"Đại chiến" nảy lửa giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Tia Sáng

Trong khi đó ở lượt trận cùng giờ tại bảng D diễn ra ở Đắk Nông đã chứng kiến màn so tài đầy hấp dẫn giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Tia Sáng (viết tắt HCĐG Tia Sáng).

Tú Linh tỏa sáng đúng lúc giúp đội nhà giành chiến thắng

Trong khi HCĐG Tia Sáng tung ra sân đội hình mạnh nhất với Tú Linh, Lý Thị Luyến hay Polina Rahimova thì đội nữ Long An lại cho ra sân đội hình phụ với nhiều gương mặt trẻ, để các trụ cột như Kim Thanh, Trà My hay Odina ngoài sân.

Điều này giúp cho HCĐG Tia Sáng dễ dàng tạo nên thế trận áp đảo và thắng 25-12 trong hiệp đầu. Bước sang set 2, Long An tung Trà My vào sân, còn HCĐG Tia Sáng rút Polina ra sân. Tận dụng cơ hội, dàn VĐV trẻ của Long An chơi tự tin để thắng 25-21, san hòa tỉ số 1-1.

Set 3 tiếp tục chứng kiến màn đua điểm số hấp dẫn khi cả hai đội đều sử dụng dàn VĐV trẻ. Nhờ hàng chắn hiệu quả cùng các pha tấn công ấn tượng của bộ đôi Hồng Ngát và Hồng Hạnh, HCĐG Tia Sáng thắng 25-18. Sang set 4, HLV Lê Thái Bình tung phụ công xinh đẹp Kim Thanh vào sân. Điều này giúp Long An bổ sung sức mạnh để áp đảo đối thủ, thắng 25-14 để đưa trận đấu vào set 5.

Trong set đấu quyết định, hai đội cống hiến cho khán giả màn so kè nảy lửa. Ở thời điểm quan trọng, tuyển thủ Trần Tú Linh dứt điểm xuất sắc mang về chiến thắng 15-13 cho HCĐG Tia Sáng.

