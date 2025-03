Xôn xao nam đô vật bị tuýt còi vì chạm vùng nhạy cảm hot-girl Anh Thơ

Dù tháng Giêng âm lịch 2025 đã khép lại, nhưng các lễ hội vật tại Việt Nam đang tiếp diễn. Lễ hội vật Phù Tài tại Bắc Giang gần đây nóng hơn bao giờ hết khi cuộc so tài giữa hot-girl đô vật Anh Thơ và đô vật nam tên Cường trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Không chỉ bởi màn đọ sức hấp dẫn giữa nam và nữ, mà còn bởi những tình huống "tế nhị" khiến trọng tài liên tục phải can thiệp.

Anh Thơ xinh đẹp (áo đen) sẵn sàng thượng đài với đô vật nam tên Cường là người làng Phù Tài

Giữa không khí sôi động của hội làng đầu xuân, khán giả đổ về sới vật để chứng kiến những màn thi đấu gay cấn. Anh Thơ, cô gái đến từ Bắc Ninh, vốn là một VĐV bóng chuyền bán chuyên tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi dám đối đầu với các đô vật nam. Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp gặp nhiều khó khăn trước đô Cường, người có thể hình và chuyên môn tốt.

Trọng tài liên tục phải dừng trận đấu

Trong màn so tài diễn ra giữa Anh Thơ và đô Cường. Trong những pha giằng co quyết liệt, đô Cường vô tình chạm vào vùng nhạy cảm của Anh Thơ, buộc trọng tài phải can thiệp và cho hai đô đứng dậy thi đấu lại. Đây không phải là lần đầu tiên trong các trận vật nam nữ xảy ra tình huống tương tự, nhưng lần này, do sự nổi tiếng của Anh Thơ, sự việc nhanh chóng được chú ý đặc biệt.

Trận đấu càng thêm căng thẳng khi Anh Thơ có pha ra đòn đẹp mắt khiến đô Cường ngã ngửa lưng chạm đất, điều kiện gần như chắc chắn để chiến thắng theo luật vật cổ truyền. Nhưng ngay khi khán giả hò reo vì tưởng rằng Anh Thơ giành chiến thắng, trọng tài bất ngờ bắt lỗi của cô và hai người thi đấu lại.

Diễn biến tiếp theo, Anh Thơ dần đuối sức và bị đô Cường bốc lên khỏi mặt đất, trọng tài trao chiến thắng cho đô vật chủ nhà. Gương mặt buồn bã của Anh Thơ sau trận đấu không khỏi khiến người hâm mộ tiếc nuối. Cô đã chiến đấu hết mình, nhưng có vẻ như kết quả cuối cùng vẫn để lại không ít tranh cãi.

Trọng tài nhiều lần tạm dừng trận đấu vì tình huống nhạy cảm xảy ra

Cư dân mạng dậy sóng: "Có trọng tài, nhưng liệu có công bằng?"

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội ngập tràn bình luận về sự việc. Nhiều người lên tiếng bảo vệ Anh Thơ, cho rằng cô xứng đáng thắng với đòn đánh quyết định. Số khác lại tập trung vào vấn đề “đụng chạm vô tình” trên sới vật, đặt ra câu hỏi về sự hợp lý của việc tổ chức đấu vật nam nữ.

Một tài khoản lên tiếng có phầm châm biếm: “Trọng tài rất thông minh. Bảo vệ VĐV là đảm bảo thành công cho hội làng”.

Tài khoản tiếp theo trêu đùa: “Anh này tay rất nhanh, nhưng tình huống nhạy cảm này không thể qua mắt được trọng tài".

Bình luận tiếp theo đã viết: "Chơi đất vật phi giới tính này thì những tình huống nhạy cảm là bình thường, nếu không muốn thì tốt nhất đừng tổ chức kèo nam nữ".

Bên cạnh những ý kiến hài hước, cũng có không ít người cho rằng đấu vật nam nữ có thể cần những điều chỉnh về luật lệ để tránh những tình huống nhạy cảm.

Một tài khoản chia sẻ: "Nên có nhiều trọng tài bắt rắn như vậy để các đô nữ đỡ bị lợi dụng, lễ hội cũng mang đúng vẻ đẹp tự nhiên của nó, và như vậy các VĐV nữ từ các tỉnh khác lẫn các VĐV thế giới mới có thể tham dự nhiều hơn".

Một số khác cho rằng việc đấu nam nữ không thực sự công bằng: "Nam vật nam, nữ vật nữ. Nam nữ cứ vật nhau thế này nhìn không hay lắm".

Những tranh cãi sau trận đấu chắc chắn vẫn chưa hạ nhiệt, minh chứng cho sức hút của môn vật cổ truyền đầu xuân 2025 chưa thuyên giảm. Dù kết quả ra sao, không thể phủ nhận rằng Anh Thơ đã tỏa sáng trên sới vật, gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi nhan sắc và tài năng đấu vật.