Ngoại binh bóng chuyền nữ Long An lại tỏa sáng, Bích Tuyền đập bóng "sấm sét"

Ngoại binh Odina xuất sắc giúp VTV Bình Điền Long An thắng đậm

Tối ngày 8/11, VTV Bình Điền Long An có trận đấu quan trọng gặp Than Quảng Ninh trong khuôn khổ bảng D vòng 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc 2023 diễn ra tại Đắk Nông. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến vị trí nhì bảng D khi đội nữ Long An (9 điểm) và Than Quảng Ninh (8 điểm) đang bám đuổi sát nhau trên bảng xếp hạng (BXH). Đội giành chiến thắng sẽ có lợi thế khi tránh được những đối thủ mạnh ở bảng C tại vòng chung kết.

Odina tiếp tục có màn trình diễn đáng nể

Với tính chất quan trọng này, cả hai đội đều đưa đội hình mạnh nhất. Trong khi Long An giữ nguyên đội hình đã giành chiến thắng ở trận mở màn trước Kinh Bắc Bắc Ninh thì HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung 2 trụ cột là Đoàn Thị Xuân và “búa máy” Onuna vào đội hình xuất phát của Than Quảng Ninh.

Với những pha bắt bước 1 đẳng cấp như thường lệ của Odina, VTV Bình Điền Long An nhập cuộc đầy hứng khởi để sớm dẫn 7-2. Liền sau đó, Onuma lên tiếng với những cú đập uy lực giúp Than Quảng Ninh cân bằng thế trận. Ở thời điểm quyết định, khả năng đón bước 1 tốt của Odina cùng những pha tấn công ấn tượng của Trà My giúp Long An một lần nữa bứt lên để thắng 25-23.

Ở những diễn biến tiếp theo, các cô gái Than Quảng Ninh gặp rất nhiều vấn đề từ việc Đoàn Thị Xuân, hay Như Quỳnh tấn công thiếu hiệu quả cho đến hàng thủ không tốt, đặc biệt là khả năng bắt bước 1 kém.

Trong khi đó, Odina tiếp tục thể hiện đẳng cấp với những cú đón bóng, chuyền bước 1 đáng nể giúp hàng công trẻ của Long An chơi tưng bừng. Đoàn quân của HLV Lê Thái Bình dễ dàng thắng tiếp 2 set còn lại với các tỉ số 25-18 và 25-14 để thắng chóng vánh 3-0, qua đó vững vàng ở vị trí nhì bảng với 12 điểm, chỉ sau Hóa chất Đức Giang Tia Sáng (18 điểm).

Bích Tuyền tỏa sáng giúp Ninh Bình LPBank vượt qua Vietinbank

Trong khi đó ở bảng C diễn ra tại Đà Nẵng vào buổi tối cùng ngày, Ninh Bình LPBank có màn chạm trán Vietinbank. Được đánh giá cao hơn đối thủ khá nhiều nhưng Bích Tuyền và đồng đội đã không hề có được chiến thắng một cách dễ dàng.

Bích Tuyền tỏa sáng giúp Ninh Bình LPBank vượt qua Vietinbank

Mặc dù nhập cuộc không quá ấn tượng, Vietinbank với sự tỏa sáng của ngoại binh Anisova đã liên tục khiến Ninh Bình LPBank phải ở trong thế bám đuổi. Khi đang bị dẫn trước, Ninh Bình LPBank với những cú đập xuất sắc của Bích Tuyền đã ghi một mạch 6 điểm để thắng ngược 25-22.

Set 2 tiếp tục chứng kiến Thu Hoài và đồng đội liên tục gây khó khăn cho Ninh Bình LPBank. Dù vậy với chất lượng đội hình tốt hơn, Ninh Bình LPBank vẫn duy trì được cách biệt dẫn trước để thắng tiếp 25-19.

Bị thua trước 2 set đấu, Vietinbank thay đổi chiến thuật, tập trung khai thác điểm yếu bước 1 ở vị trí của libero Kim Liên. Chiến thuật này mang đến hiệu quả giúp Vietinbank thắng 25-22, rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Tiếp đà hưng phấn, Vietinbank chơi ngang ngửa với đối thủ trong nửa đầu set 4. Đúng lúc này, Bích Tuyền tiếp tục lên tiếng với những pha dứt điểm như búa bổ để giúp đội nhà tạo lợi thế và thắng 25-21, qua đó thắng chung cuộc 3-1.

Với kết quả này, Ninh Bình LPBank có 15 điểm để tạm vượt Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước (13 điểm) chiếm lấy ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Vietinbank với 5 điểm vẫn xếp vị trí thứ 4, trên TP.HCM (3 điểm).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]