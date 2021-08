Nóng nhất thể thao sáng 27/8: Pacquiao quyết báo thù Ugas rồi mới giải nghệ

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 00:03 AM (GMT+7)

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận của Pacquiao khẳng định, võ sĩ 42 tuổi này sẽ không giải nghệ sau trận thua Ugas.

Pacquiao quyết báo thù Ugas rồi mới giải nghệ

Thể trạng của Manny Pacquiao vẫn đang vô cùng tồi tệ, sau trận thua sốc Yordenis Ugas ở trận tranh đai WBA Super hạng bán trung theo tính điểm. Tay đấm người Philippines còn bị rách mí mắt, chấn thương quai hàm cực nặng và xây xát nhiều chỗ từ cổ đến mặt. Nhiều ngày sau trận đánh, tình hình sức khỏe của Pacquiao khá tồi tệ khiến anh chưa thể trở về quê nhà.

Pacquiao (phải) để thua Ugas và mất đai vô địch

Nhiều tờ báo Anh dự đoán, “Pacman” sẽ giải nghệ sau trận thua sốc này. Tuy nhiên, tờ Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận của Pacquiao khẳng định, võ sĩ 42 tuổi này sẽ không giải nghệ sau trận thua. Thay vào đó, giữa Pacquiao và Ugas chắc chắn phải có trận tái đấu.

Damian Lillard chấp nhận ở lại

Thời gian qua, Damian Lillard đã trở thành tâm điểm chuyển nhượng khi nhiều đội bóng muốn có anh. Năng lực đã được chứng tỏ trong màu áo Portland Trail Blazers, vậy nên Lillard không khó thuyết phục những ứng viên trong cuộc đua sở hữu anh là Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers…

Tuy nhiên, do các đội bóng đã ổn định đội ngũ nên khả năng ngôi sao Lillard ra đi không cao. Hợp đồng của Lillard vẫn còn hạn đến năm 2025. Năm cuối trong hợp đồng anh sẽ nhận 48,8 triệu USD.

Venus Williams có thể giải nghệ vào cuối năm

Cô chị nhà Williams cũng vừa nối gót cô em Serena, quyết định rút lui khỏi US Open 2021. Trên trang Instagram cá nhân, VĐV 41 tuổi người Mỹ cho biết cô cũng đang dính chấn thương và không thể góp mặt tại Mỹ mở rộng năm nay. Theo suy đoán của tờ New York Post, Venus Williams nhiều khả năng sẽ chia tay tennis chuyên nghiệp sau năm 2021. Lần cuối cùng Venus giành được 1 Grand Slam đã cách đây 13 năm, trong 10 năm qua thành tích tốt nhất là 2 lần vào đến bán kết của Wimbledon 2016 và US Open 2017.

Indonesia thuyết phục nhà vô địch Olympic không giải nghệ

Theo tiết lộ của bác sỹ Eng Hian, nhà vô địch cầu lông Olympic Tokyo 2021 nội dung đôi nữ Greysia Polii sẽ giải nghệ vào cuối năm 2021. Trước đó, vận động viên sinh năm 1987 nhiều lần muốn giải nghệ vì chấn thương. Tuy nhiên, LĐ cầu lông Indonesia đang cố gắng thuyết phục Greysia Polii thay đổi quyết định, thi đấu đến hết năm 2022 rồi giải nghệ, do sang năm có nhiều sự kiện quan trọng với cầu lông xứ vạn đảo.

