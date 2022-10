Nóng nhất thể thao sáng 17/10: Nadal đánh cặp với SAO nữ 52 tuổi ở Argentina

Nadal đánh cặp với SAO nữ 52 tuổi ở Argentina

Truyền thông Argentina đưa tin, Rafael Nadal đã đồng ý đánh cặp với Gabriela Sabatini, cựu tay vợt 52 tuổi, ở một số trận đôi nam nữ trong thời gian tay vợt người Tây Ban Nha du đấu ở quốc gia này. Như đã biết, Nadal và Casper Ruud, một học viên cũ của Học viện Quần vợt Rafael Nadal, sẽ đến Nam Mỹ để tham dự chuyến du đấu sau ATP Finals.

Nadal sẽ du đấu ở Nam Mỹ vào cuối năm nay

Swiatek tiến gần danh hiệu WTA thứ 8 trong năm

Tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek đã ngược dòng đánh bại đối thủ người Mỹ Jessica Pegula 4-6, 6-2, 6-2 để lọt vào chung kết San Diego Open. Nếu giành chiến thắng trong trận cuối cùng, tay vợt 21 tuổi sẽ có giành danh hiệu thứ 8 trong mùa giải năm nay.

UFC Fight Night 212 công bố giải thưởng phụ

Sau sự kiện UFC Fight Night 212 diễn ra hôm 15/10 tại Las Vegas (Mỹ), ban tổ chức đã công bố những võ sĩ được nhận các giải thưởng phụ trị giá 50.000 USD. Theo đó, giải thưởng “Fight Of The Night” thuộc về trận đấu chính giữa Dusko Todorovic và Jordan Wright. Jonathan Martinez và Tatsuro Taira giành được giải thưởng “Performance Of The Night” nhờ màn thể hiện ấn tương.

Bố Verstappen ra yêu cầu với Red Bull

Max Verstappen vừa chính thức bảo vệ thành công chức vô địch thế giới nhưng cựu tay đua F1 Jos Verstappen, bố của Max, cho rằng Red Bull cần tiếp tục cung cấp cho con trai ông một chiếc xe “cạnh tranh”. Jos nói: “Nếu Max có một chiếc xe cạnh tranh, con trai tôi sẽ cạnh tranh chức vô địch thế giới mọi lúc. Vì tài năng lái xe khi đó sẽ mang tính quyết định”.

