Đô vật tức giận vì bị xử thua, ra đòn nguy hiểm làm trọng tài qua đời

Một thảm kịch kinh hoàng vừa làm rúng động làng vật tự do (Lucha Libre) thế giới, khi một trọng tài kỳ cựu 75 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên sàn đấu. Nguyên nhân xuất phát từ cơn thịnh nộ mù quáng của một đô vật sau khi bị xử thua cuộc.

Pinedo (bên phải) không thể qua khỏi trước đòn hiểm độc từ De Fishman (bên trái)

Cơn thịnh nộ điên cuồng sau khi nhận thất bại

Sự việc đau lòng xảy ra tại một sự kiện vật tự do được tổ chức tại bang Hidalgo, Mexico. Trận đấu tâm điểm giữa hai đô vật tên tuổi Hijo De Fishman và Mascara Sagrada NG đang diễn ra vô cùng kịch tính dưới sự điều hành của vị trọng tài lão làng Gerardo German Pinedo (75 tuổi), người vốn đóng vai trò giữ gìn sự công bằng cho trận đấu và được người hâm mộ kính trọng gọi bằng biệt danh "El Buho" (Chim Cú).

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi trận đấu kết thúc với phần thua thuộc về mình, đô vật Hijo De Fishman đã tỏ ra vô cùng bất mãn. Giữa đấu sĩ này và trọng tài Pinedo đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa ngay trên sàn đấu.

Không kiềm chế được cơn giận dữ khi bị xử thua, Hijo De Fishman bất ngờ lao vào tấn công vị trọng tài già nua. Đô vật này đã nhấc bổng trọng tài Pinedo lên và thực hiện cú "martinete" (đòn đóng cọc/piledriver) thẳng xuống sàn đấu.

Đòn đánh tử thần bị cấm và sự chủ quan tai hại

Trong giới vật tự do Mexico, "martinete" là một trong những chiêu thức tàn khốc và bị nghiêm cấm tuyệt đối trong mọi điều luật thi đấu bởi nó gây ra nguy cơ chấn thương gãy xương cổ, tổn thương tủy sống và tử vong cực kỳ cao. Việc Hijo de Fishman nhắm đòn hiểm này vào một cụ già 75 tuổi là một hành vi vô cùng tàn nhẫn.

Đáng nói hơn, một bi kịch khác lại nằm ở sự chủ quan của đám đông. Khi trọng tài Pinedo ngã gục và nằm bất động trên sàn đấu, hàng trăm khán giả có mặt tại khán đài vẫn reo hò cuồng nhiệt.

“Tất cả chúng tôi đều nghĩ đó chỉ là một phần của kịch bản biểu diễn, bởi vì những tình huống va chạm giữa đô vật và trọng tài vốn là chuyện xảy ra rất phổ biến”, cô Steph Heredia, một khán giả bàng hoàng kể lại.

Theo chuyên trang võ thuật Lucablog, vị trọng tài tội nghiệp đã nằm bất động trên thảm đấu suốt nhiều phút đồng hồ mà không một ai đến kiểm tra, vì tất cả từ ban tổ chức đến khán giả đều nghĩ ông đang "diễn" (selling) để tăng tính kịch tính cho chương trình.

Cú ra đòn quá tàn nhẫn trên thảm đấu Mexico

Thảm kịch phơi bày sự lỏng lẻo và cái giá phải trả bằng mạng sống

Khi hai đô vật nhận ra sự bất thường và hét lớn gọi cứu hộ, mọi chuyện đã quá muộn. Một bê bối khác bị phanh phui khi giải đấu này được tổ chức theo dạng "chui", dưới tầm kiểm soát của các cơ quan quản lý. Tại nhà thi đấu lúc đó hoàn toàn không có xe cứu thương hay nhân viên y tế túc trực, một điều kiện vốn là bắt buộc đối với tất cả các show diễn tại Hidalgo. Khi lực lượng cứu hộ được gọi đến hiện trường, họ chỉ còn biết xác nhận trọng tài Pinedo đã tử vong.

Ngay sau thảm kịch, lực lượng cảnh sát đã lập tức can thiệp và bắt giữ Fishman với cáo buộc vô ý làm chết người. Đô vật này hiện đang phải đối mặt với một phiên điều trần nghiêm trọng để quyết định hình phạt pháp lý. Công ty quảng bá sự kiện El Patron cũng đã phải đưa ra thông báo khẩn cấp, bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan pháp luật để xử lý vụ việc.

Sự ra đi của ông Gerardo German Pinedo là một tổn thất lớn cho làng vật tự do Mexico. Trước khi cống hiến gần 30 năm cuộc đời dưới cương vị trọng tài, ông từng là một đô vật chuyên nghiệp lừng lẫy suốt 15 năm với nghệ danh El Buho Negro II.

Thảm kịch rúng động này một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm trọng về tính bạo lực tự phát của các đô vật, cũng như công tác an toàn lỏng lẻo tại các sự kiện thể thao biểu diễn hiện nay.