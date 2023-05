Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV số 1 đoàn Việt Nam, có xuất sắc nhất SEA Games?

Danh sách VĐV nhiều HCV nhất SEA Games 32 Quah Ting Wen (bơi nữ) 6 HCV: 50m tự do nữ, 100m tự do, 4x100m tiếp sức tự do nữ, 4x200m tiếp sức tự do, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Quah Jing Wen (bơi nữ) 6 HCV: 100m bướm, 200m bướm, 4x100m tiếp sức tự do nữ, 4x200m tiếp sức tự do, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Quah Zheng Wen (bơi nam) 5 HCV: 100m bơi ngửa nam, 100m bơi bướm, 4x100m tiếp sức tự do, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam, 4x100m tiếp sức bơi hỗn hợp nam nữ. Nguyễn Thị Oanh (điền kinh nữ) 4 HCV: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 10.000m. Gan Ching Hwee (bơi nữ) 4 HCV: 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 4x200m tiếp sức tự do. Letitia Sim (bơi nữ) 4 HCV: 100m ếch, 200m ếch, 200m hỗn hợp, 4x100m tiếp sức hỗn hợp. Jonathan Tan (bơi nam) 4 HCV: 50m tự do nam, 100m tự do nam, 4x100m tự do tiếp sức nam, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam.