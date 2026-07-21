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Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương

Sự kiện: Pickleball

Rất nhiều bạn trẻ, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp đã góp mặt trong giải pickleball tại TP.HCM.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 1

Mới đây, tại TP.HCM đã diễn ra giải đấu Pickleball thu hút hàng trăm vận động viên, nghệ sĩ, KOL, doanh nhân cùng các tay vợt pickleball chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 2

Giải đấu lần này được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từ các lĩnh vực thể thao, giải trí. Trong số đó có những vận động viên như Quang Dương, Tuấn Dương, cùng với các nghệ sĩ như Trà Ngọc Hằng, Huy Khánh, Huỳnh Hồng Loan, Pha Lê, Vân Hugo,... và nhiều doanh nhân khác. 

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 3

Không chỉ là sân chơi dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, sự kiện còn mở ra cơ hội giao lưu, kết nối giữa những người yêu thích pickleball, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập môn thể thao đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 4

Năm nay, Ban tổ chức xây dựng hệ thống thi đấu đa dạng với 6 nội dung gồm: Đôi Nam - Nam Nghệ sĩ, Đôi Nữ - Nữ Nghệ sĩ, Đôi KOL & Những người bạn, Đôi Hỗn hợp 4.5, Đôi Hỗn hợp 7.5 và nội dung Chuyên nghiệp (Pro).

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 5

Việc phân chia nhiều hạng mục thi đấu đã tạo điều kiện để các vận động viên ở nhiều trình độ khác nhau cùng tranh tài trong môi trường chuyên nghiệp, đồng thời mang đến những màn so tài hấp dẫn cho khán giả.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 6

Trà Ngọc Hằng vén cao váy thi đấu Pickleball. Cô cũng là một trong những người tiên phong đưa mô hình giải pickleball chuyên nghiệp đến gần hơn với giới nghệ sĩ và cộng đồng. 

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 7

Không chỉ chú trọng yếu tố thi đấu, Trà Ngọc Hằng còn hướng đến việc xây dựng một sân chơi văn minh, công bằng, giàu tính kết nối. Theo cô, pickleball không đơn thuần là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, tạo cơ hội để doanh nhân, nghệ sĩ, KOL và các vận động viên giao lưu, chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 8

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của giải đấu năm nay là trận mở màn mang tên "Tiếp sức 21 điểm" với thể thức hoàn toàn mới. Mỗi đội gồm một vận động viên chuyên nghiệp (Pro), một nghệ sĩ và một doanh nhân cùng thi đấu theo hình thức tiếp sức.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 9

Thể thức độc đáo này tạo nên những màn phối hợp đầy bất ngờ khi các thành viên lần lượt đại diện đội mình thi đấu ở từng chặng. Sự kết hợp giữa chuyên môn của vận động viên chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu của nghệ sĩ và sự nhiệt huyết của doanh nhân đã mang đến những pha bóng hấp dẫn, kịch tính và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 10

Đặc biệt, sự góp mặt của hai anh em thần đồng pickleball Quang Dương và Bảo Dương ngay từ lễ khai mạc đã trở thành tâm điểm của sự kiện. Những pha xử lý kỹ thuật, khả năng phối hợp ăn ý cùng phong độ thi đấu đẳng cấp của hai tay vợt đã khuấy động bầu không khí và mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn mãn nhãn.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 11

Ca sĩ Pha Lê đã tham gia thi đấu và giao lưu với người hâm mộ trong sự kiện này.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 12

Vân Hugo có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn pickleball. Cô xuất hiện với hình ảnh năng động, hiện đại, đồng thời truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh và tích cực đến đông đảo công chúng.

Người đẹp Trà Ngọc Hằng mặc gợi cảm thi đấu, dàn hot girl khuấy đảo giải pickleball có Quang Dương - 13

Người mẫu Đào Lan Phương, con dâu của tỷ phú Hoàng Kiều cũng tham gia giải đấu.

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Theo Lam Chiều ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/07/2026 22:55 PM (GMT+7)
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