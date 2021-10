Ngỡ ngàng Mayweather vĩ đại nhất lịch sử Boxing, Mike Tyson "mất tích"

Theo bảng xếp hạng top 50 võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, do Tạp chí quyền Anh "The Pugilist" đăng tải, Tyson và Mayweather đứng cực thấp, thậm chí họ còn kém rất nhiều so với Manny Pacquiao (Philippines). Không xét với Tyson, Pacquiao khó có thể so sánh với Mayweather, bởi tay đấm Philippines từng là bại tướng dưới tay "Độc cô cầu bại" người Mỹ.

Mayweather (giữa) vượt 2 huyền thoại hạng nặng Ali (trái) và Tyson (phải)

Nhưng thông tin mới nhất từ Dailystar, "Độc cô cầu bại" Mayweather mới là người được BoxRex (chuyên trang thống kê các thành tích, kỷ lục của võ sĩ) bầu chọn là huyền thoại số 1 lịch sử Boxing.

Danh sách top 10 của BoxRec bầu chọn Floyd Mayweather vĩ đại nhất lịch sử, tay đấm 43 tuổi thi đấu 21 năm và có 50 trận toàn thắng.

Đáng ngạc nhiên hơn đối thủ của Mayweather là Manny Pacquiao được chọn đứng thứ hai trong danh sách, trong khi Carlos Monzon, võ sĩ người Argentina xếp hạng ba, còn huyền thoại Muhammad Ali chỉ xếp hạng 4.

Điều người ta sốc hơn cả, "Tay đấm thép" Mike Tyson không xuất hiện trong top 25 theo bầu chọn của BoxRec.

Chắc chắn thống kê của BoxRec chỉ làm hài lòng những người hâm mộ của Boxing hạng trung, còn những khán giả đam mê quyền Anh hạng nặng, với những võ sĩ cao lớn, có những cú đấm "búa bổ" như Ali và Mike Tyson sẽ không thể hài lòng.

Tyson giải nghệ vào năm 2005, trải qua 50 trận thắng, 6 thua, 2 hòa, dù không giữ được thành tích bất bại nhưng là võ sĩ trẻ nhất vô địch hạng nặng thế giới.

Bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua, cố võ sĩ Muhammad Ali, người được coi là "huyền thoại bất diệt" của làng Boxing, với nhiều fan của quyền Anh đây là hai nhân vật xứng đáng đứng đầu lịch sử.

Mayweather số 1, Tyson còn không xuất hiện trong top 25

