Lực sĩ 120 kg to lớn ở Hàn Quốc, "Quái vật thể hình" Châu Á chào thua

Hwang Chul Soon với chiều cao 1m78 và nặng 100 kg, từng được mệnh danh là "Quái vật thể hình" có cơ bắp lớn nhất Hàn Quốc và châu Á. Chul Soon (hiện 39 tuổi) từng được giới chuyên gia nhận định là có cơ thể hơn người, thể hình cổ điển với vai rộng, cơ lưng đẹp, đặc biệt là cơ bụng 8 múi.

Seung Cheol (trái) còn có cơ thể nặng hơn "Quái vật Châu Á" Chul Soon (phải) gần 20 kg

Chul Soon từng vô địch thể hình Hàn Quốc năm 2010, vô địch thế giới 2012, năm 2014 lên ngôi giải thể hình danh giá Musclemania Universe. Chul Soon từng là một trong những lực sĩ to lớn nhất thế giới, nhưng thực tế, ngay tại Hàn Quốc đã có người còn to lớn hơn anh.

Xứ sở Kim chi ghi nhận, Lee Seung Cheol, người đàn ông cao ngang bằng với Chul Soon nhưng nặng hơn anh gần 20 kg. Năm 2014, anh vô địch giải Arnold Classic Asia, và sau đó nỗ lực lấy bằng chuyên nghiệp của IFBB.

Cheol hiện tại 45 tuổi, anh không còn tham gia thi đấu các sự kiện lớn mà lui về hậu trường làm HLV cá nhân. Trang Instagram của Cheol hiện đang có hơn 100.000 lượt theo dõi. Anh được yêu thích vì thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video chỉ cách cho người xem tập luyện, phát triển từng hệ thống cơ.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh cơ bắp lực sĩ "khủng" nhất Hàn Quốc:

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/luc-si-120-kg-to-lon-o-han-quoc-34quai-vat-the-hinh34-chau-a-c...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/luc-si-120-kg-to-lon-o-han-quoc-34quai-vat-the-hinh34-chau-a-chao-thua-c28a51187.html