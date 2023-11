Kịch tính bóng chuyền nữ VN: Bích Tuyền đập bóng sấm sét, Ninh Bình lấy vé chung kết

Chiều ngày 18/11, VTV Bình Điền Long An đối đầu với Ninh Bình LPBank ở lượt trận bán kết 1 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2023 tại Quảng Nam. Khởi đầu trận đấu, khán giả được chứng kiến màn đôi công mãn nhãn giữa đối chuyền 19 tuổi Nguyễn Thị Trà My (VTV Bình Điền Long An) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (Ninh Bình LPBank).

Bích Tuyền giúp đội nhà ngược dòng vào chung kết sau khi thua trước 2 set đầu

Mặc dù không sở hữu những tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Bích Tuyền, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy hay Nguyễn Thị Trinh, các học trò của HLV Lê Thái Bình lại trình diễn lối chơi ấn tượng hơn với những bài tấn công khá đa dạng với các mũi nhọn trẻ như Trà My, Khánh Vy hay Như Anh. Điều này giúp đội bóng miền Tây dần vượt lên để thắng set đầu 25-20 sau pha dứt điểm uy lực của ngoại binh Odina.

Bước vào hiệp 2, phụ công Kim Thanh tỏa sáng với những pha chắn bóng cũng như dứt điểm giữa lưới chuẩn xác giúp VTV Bình Điền Long An vượt lên dẫn trước với khoảng cách 3 điểm. Hàng chắn của Ninh Bình LPBank liên tiếp phòng thủ hiệu quả để san hòa cách biệt, đưa trận đấu trở lại thế so kè điểm số rất hấp dẫn.

Cuối hiệp, các cô gái Long An phần nào vô hiệu hóa được những cú đập của Bích Tuyền, cộng với việc Ninh Bình LPBank bắt bước 1 không tốt đã giúp đoàn quân của HLV Lê Thái Bình thắng tiếp 25-20 dễ dẫn trước 2-0.

Kim Thanh và đồng đội thua bán kết, phải thi đấu trận tranh hạng 3

Sang set 3, HLV Thái Thanh Tùng quyết định tung Hoài My vào sân. Chuyền hai này đã có những pha kiến tạo rất tốt giúp Bích Tuyền tung ra những cú đập như búa bổ đưa đội nhà vượt lên dẫn 15-9. Bộ đôi này tiếp tục giúp Ninh Bình LPBank làm chủ set đấu để thắng 25-17, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Set 4 tiếp tục chứng kiến màn đôi công rất quyết liệt của hai đội. Ở những phút cuối hiệp, hàng thủ của Ninh Bình LPBank chơi hay cùng với sự tỏa sáng của Bích Tuyền đã giúp đội bóng này thắng 25-21, qua đó san hòa cách biệt 2-2 đưa trận đấu vào set 5.

Trong set đấu quyết định, Bích Tuyền tỏa sáng rực rỡ với rất nhiều pha dứt điểm uy lực để giúp đội nhà thắng 15-7, qua đó ngược dòng thắng chung cuộc 3-2 sau 5 set đấu kịch tính để lọt vào trận chung kết. Đối thủ của Ninh Bình LPBank sẽ là đội thắng trong cuộc so tài giữa Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước diễn ra vào lúc 19h30 tối nay 18/11.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]