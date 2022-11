Hot girl bóng chuyền Kim Thanh đoạt giải cá nhân, Thái Bình ngược dòng vô địch

Geleximco Thái Bình ngược dòng vô địch trước VTV Bình Điền Long An

Tối ngày 25/11, giải bóng chuyền nữ cúp Bông Lúa Vàng 2022 bước vào trận chung kết với màn đại chiến giữa đội chủ nhà Geleximco Thái Bình và VTV Bình Điền Long An. Sau những phút đầu giằng co, VTV Bình Điền Long An mắc nhiều lỗi đỡ bóng giúp Geleximco Thái Bình vươn lên dẫn trước với khoảng cách 5 điểm.

Đáng nói, dù đã có đến 3 set point sau khi dẫn 24-21, Onuma và đồng đội đã không tận dụng thành công. Chớp thời cơ, VTV Bình Điền Long An liên tiếp ghi điểm để thắng ngược set đầu 28-26. Set 2 chứng kiến sự áp đảo của Geleximco Thái Bình. Nếu như các VĐV Long An tiếp tục mắc nhiều lỗi thì sự xuất sắc trong các pha bám chắn của Đinh Thị Trà Giang và Nguyễn Thị Hương giúp đội nhà thắng 25-11, qua đó cân bằng tỉ số 1-1.

Tiếp đà hưng phấn, Geleximco Thái Bình sớm vươn lên dẫn 7-1 ở set 3. Trong khi đội chủ nhà tấn công khá mạch lạc nhờ vào Onuma, Nguyễn Thị Uyên hay Trà Giang thì Long An gặp nhiều vấn đề khi sử dụng đội hình có nhiều VĐV trẻ hay dự bị. Điều này giúp Thái Bình tiếp tục thắng 25-20.

Mặc dù đưa Kim Thanh trở lại sân trong set 4 và tạo ra được thế trận bám đuổi về điểm số, VTV Bình Điền Long An không thể lật ngược tình thế trước hàng công chất lượng của đối thủ và thất bại với tỉ số 20-25. Chung cuộc, Geleximco Thái Bình giành chức vô địch sau chiến thắng 3-1 (26-28, 25-11, 25-20 và 25-20) trước VTV Bình Điền Long An.

Hot girl Kim Thanh giành giải cá nhân, bất ngờ “chủ công xuất sắc”

Cũng trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ cúp Bông Lúa Vàng 2022, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng cá nhân. Trong đó, Đặng Thị Kim Thanh giành giải “Phụ công xuất sắc”. Đây là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng cho người đẹp bóng chuyền của VTV Bình Điền Long An khi cô đóng góp vai trò quan trọng về cả chuyên môn và tinh thần giúp đội bóng miền Tây kết thúc giải với ngôi á quân.

Nguyễn Thị Kim Liên (Than Quảng Ninh) nhận giải “Libero xuất sắc” và Nguyễn Thị Thủy giành danh hiệu “Chuyền hai xuất sắc”. Gây bất ngờ hơn cả là giải thưởng “Chủ công xuất sắc” được trao cho Nguyễn Thị Uyên (Geleximco Thái Bình).

Nhiều ý kiến cho rằng dù đóng góp của Nguyễn Thị Uyên cũng rất đáng khen nhưng màn thể hiện của cô chưa đủ ấn tượng so với người đồng đội Onuma Sittirak, thậm chí còn thiếu thuyết phục hơn “hiện tượng” tại giải đấu này là Khánh Vy (VTV Bình Điền Long An).

Hé lộ mức thù lao của “Búa máy” Onuma Sittirak

Để có được sự khoác áo của tay đập nổi danh một thời người Thái Lan Onuma Sittirak tại cúp Bông Lúa Vàng 2022, Geleximco Thái Bình đã trả mức thù lao là 12.000 USD (gần 300 triệu đồng). Trong đó, 10.000 USD là chi phí thi đấu, còn 2000 USD là chế độ ăn ở cho tay đập này.

Trước đó, Onuma Sittirak đã có màn thể hiện chói sáng trong màu áo Kinh Bắc Bắc Ninh khi giúp đội bóng này lần đầu tiên vượt qua các đội bóng mạnh như VTV Bình Điền Long An, Bộ Tư lệnh Thông tin hay Hóa Chất Đức Giang Hà Nội để lọt vào trận chung kết với Ninh Bình Doveco.

Mặc dù chỉ thi đấu 4 trận cho Geleximco Thái Bình tại cúp Bông Lúa Vàng 2022 nhưng rõ ràng Onuma Sittirak đã đền đáp xứng đáng số tiền mà đội bóng này bỏ ra khi trở thành đầu tàu giúp đoàn quân của HLV Trần Văn Giáp giành chức vô địch.

Kinh Bắc Bắc Ninh kết thúc chuyến tập huấn tại Thái Lan

Thầy trò HLV Phạm Văn Long đã vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Thái Lan từ đầu tháng 11 đến ngày 24/11 vừa qua nhằm chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc 2022 ở Quảng Ninh.

Trong chuyến đi này, Kinh Bắc Bắc Ninh đã có 5 trận đấu giao hữu với các đội bóng tại Thái Lan, trong đó có những CLB rất mạnh như 3BB Nakornnont hay Supreme TIP Chonburi E-Tech. Với những bài học từ những màn cọ xát chất lượng này, người hâm mộ đoàn quân của HLV Phạm Văn Long sẽ có nhiều sự tiến bộ và có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng mạnh trong nước.

