Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài kiến tạo xuất sắc, đội nhà vẫn thua ngược tiếc nuối

Trưa ngày 11/11, hai đội bóng Vietinbank (Ngân hàng Công Thương) gặp Geleximco Thái Bình trong khuôn khổ bảng C vòng 2 quốc gia 2023 diễn ra ở Đà Nẵng. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn, các cô gái Vietinbank lại nhập cuộc ấn tượng để dẫn trước 7-2.

Thu Hoài chơi ấn tượng nhưng không thể giúp đội nhà giành chiến thắng

Đội trưởng Nguyễn Thị Uyên lên tiếng giúp Thái Bình rút ngắn được cách biệt. Với việc người đẹp Thu Hoài có những đường chuyền khá tốt cho đồng đội, hàng công của Vietinbank ghi điểm ở nhiều vị trí để thắng 25-16 trong set đầu.

Geleximco Thái Bình bắt nhịp tốt hơn ở đầu set 2 để dẫn 10-4. Chuyền hai Thu Hoài tiếp tục gây ấn tượng với những đường chuyền đầy cảm giác giúp đội nhà rút ngắn cách biệt chỉ còn 12-13. Dù bị đối thủ bám sát, đội trưởng Nguyễn Thị Uyên và Lana Scuka tấn công ấn tượng giúp Geleximco Thái Bình thắng 25-21 để san hòa cách biệt 1-1.

Hai đội bóng tạo nên thế trận giằng co rất hấp dẫn trong set 3. Cuối trận, Lana Scuka với cú dứt điểm uy lực đã giúp Geleximco Thái Bình thắng 25-23. Khả năng tấn công lẫn phòng thủ của Geleximco Thái Bình càng mạch lạc hơn trong set 4 giúp đội bóng này tạo cách biệt lớn với đối thủ để giành chiến thắng 25-17, qua đó thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu.

Kết quả này giúp đội bóng của HLV Trần Văn Giáp tạm vươn lên vị trí nhì bảng khi có cùng 13 điểm với Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Với Vietinbank, Thu Hoài và đồng đội vẫn đứng hạng 4 với 5 điểm, hơn đội đứng cuối bảng là TP.HCM (3 điểm).

Kim Thanh và đồng đội tiếp tục có chiến thắng

Trong khi đó ở lượt trận cùng giờ tại bảng D diễn ra ở Đắk Nông, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa gặp VTV Bình Điền Long An. Với việc đang xếp cuối bảng, đoàn quân của HLV Trần Đăng Thành bắt buộc phải có chiến thắng trước đội nữ Long An để tránh việc bị xuống hạng vào năm sau.

Tuy nhiên, mục tiêu này của đội Thanh Hóa sớm tan vỡ khi Long An thể hiện sức mạnh đáng nể. Vẫn là những pha thi đấu lùi sâu, bắt bước 1 chuẩn chỉ của ngoại binh Odina giúp cho hàng công của đội này nổi bật là Trà My và Kim Thanh tỏa sáng. Các học trò của HLV Lê Thái Bình nhanh chóng vượt lên để thắng set đầu 25-16.

Trong khi bước 1 là điểm sáng lớn của Long An thì đây lại là lỗ hổng lớn nhất ở hàng phòng ngự của Thanh Hóa. VTV Bình Điền Long An đã khai thác tuyệt đối vào điểm yếu này của đối thủ để thắng tiếp 25-17 và 25-11 trong 2 set còn lại để thắng chung cuộc 3-0, qua đó xây chắc ngôi nhì bảng với 15 điểm, xếp dưới Hóa chất Đức Giang Tia Sáng (21 điểm) và xếp trên Than Quảng Ninh (8 điểm).

Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ còn 1 cơ hội cuối cùng để tìm kiếm suất trụ hạng với màn so tài Than Quảng Ninh vào lúc 20h ngày 12/11.

