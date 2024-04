Thanh Thúy được CLB bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ ngợi khen, bỏ túi 6 tỷ đồng với hợp đồng mới

Thanh Thúy được đội bóng top 5 Thổ Nhĩ Kỳ chào đón bằng những lời có cánh

Mới đây trên trang mạng xã hội của mình, CLB Kuzeyboru Spor Kulubu đã chính thức có bài viết thông báo việc đã ký hợp đồng cùng chủ công số 1 của Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy.

Thông báo chính thức của CLB Kuzeyboru về Thanh Thúy

Trong bài viết, đội bóng chuyền nữ nổi tiếng đang đứng top 5 của Thổ Nhĩ Kỳ gọi Thanh Thúy là “ngôi sao của bóng chuyền Việt Nam”. Đội bóng này còn dành rất nhiều lời khen cho chủ công cao 1m93, kể việc cô từng giành nhiều thành tích tại đấu trường quốc tế, có nhiều thành công đáng kể ở tuyển quốc gia, giải vô địch các CLB châu Á hay mỗi khi xuất ngoại ở Thái Lan, Nhật Bản…

CLB Kuzeyboru bày tỏ hi vọng sẽ cùng với Thanh Thúy làm nên những điều tuyệt vời ở mùa giải tới. Bài đăng này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích cũng như bình luận. Các fan bóng chuyền tại Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra hào hứng trước sự xuất hiện của Thanh Thúy cũng như mong muốn sớm được xem màn trình diễn của cô.

Dụ kiến, Thanh Thúy sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8. Trước đó, cô sẽ về Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp vào tháng 5 tới đây ở Đắk Lắk. Kuzeyboru sẽ là đội bóng nước ngoài thứ 5 Thanh Thúy khoác áo trong sự nghiệp.

Trước đó, cô từng đầu quân cho Bangkok Glass (Thái Lan), Attack Line (Đài Bắc Trung Hoa), Denso Airybees và PFU BlueCats (Nhật Bản). Được biết, Thanh Thúy sẽ nhận mức lương không dưới 250.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng) tại CLB Kuzeyboru.

Người đẹp Kim Huệ tung clip mặc áo dài “đốn tim”

Mặc dù đã giải nghệ, hoa khôi bóng chuyền một thời Phạm Thị Kim Huệ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Phụ công cao 1m82 vẫn giữ được thân hình khỏe khoắn, năng động nhờ tham gia nhiều hoạt động thể thao như bóng chuyền, bóng đá, golf…

Kim Huệ tung clip mặc áo dài (ảnh cắt từ clip)

Mới đây trên trang cá nhân, Kim Huệ “đốn tim” fan bằng một clip khoe dáng với áo dài. Bên dưới clip, rất nhiều bình luận khen HLV phó của CLB Vietinbank xinh đẹp và giữ được sự tươi trẻ.

Trong khi đó, Kim Huệ hài hước bình luận: “Áo dài và tôi. Chúng tôi đều có một điểm chung là đều rất dài hơi”.

Ông xã huyền thoại bóng chuyền Ngọc Hoa giữ chức HLV U20 quốc gia

Theo đó, HLV Lê Thái Bình được “chọn mặt gửi vàng” trở thành tân HLV trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam U20 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải U20 châu Á tới đây. Như vậy, cả hai vợ chồng HLV Thái Bình đều đang nhận nhiệm vụ ở tuyển quốc gia khi bà xã của ông, huyền thoại bóng chuyền Ngọc Hoa đang là HLV phó ở tuyển nữ U20 quốc gia.

HLV Lê Thái Bình giữ chức HLV trưởng U20 bóng chuyền nam Việt Nam

Ông Lê Thái Bình từng thi đấu bóng chuyền nam chuyên nghiệp, có kinh nghiệm dẫn dắt đội nữ VTV Bình Điền Long An cũng như trợ lý đội nam Lavie Long An. Dấu ấn đậm nét mà HLV này để lại là giúp đội nữ VTV Bình Điền Long An, dù đang gặp khó khăn về lực lượng vẫn đạt hạng 3 quốc gia mùa giải 2023.

Đội tuyển U20 nam sẽ được tập trung để tham dự giải U20 châu Á diễn ra vào tháng 7 với tổng số dự kiến 30 tuyển thủ.

Ngoại binh mới của VTV Bình Điền Long An gây tò mò

Mặc dù sẽ có sự trở lại của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, đội bóng VTV Bình Điền Long An sẽ tăng cường 1 ngoại binh để hướng tới chức vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024 diễn ra từ 11-19/5 ở Đắk Lắk tới đây.

Chen Peiyan nhiều khả năng không tiếp tục thi đấu cho VTV Bình Điền Long An

Được biết, ngoại binh người Trung Quốc cao 1m94 Chen Peiyan đã bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục gắn bó với đội bóng miền Tây sau khi cùng đội bóng này thi đấu khá thành công ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2024, đặc biệt với thành tích giành chức vô địch Cúp Hùng Vương vừa qua.

Chen Peiyan thậm chí còn đưa ra những phân tích về khả năng kết hợp của cô với Thanh Thúy nhằm thuyết phục ban huấn luyện. Tuy nhiên trao đổi với truyền thông vừa qua, ban lãnh đạo VTV Bình Điền Long An chia sẻ việc đã tìm được phương án ngoại binh mới. Đội sẽ công bố danh tính của cầu thủ sau khi hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Dự kiến, tân binh của VTV Bình Điền Long An sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 2/5.

