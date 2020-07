Federer tập luyện trở lại, có tái xuất gây sốc ở US Open 2020?

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 00:05 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, Tin tennis) HLV của Roger Federer bất ngờ úp mở về khả năng "Tàu tốc hành" tham dự US Open 2020 được diễn ra tại Mỹ vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới đây.

Tận dụng khoảng thời gian nghỉ dịch Covid-19, Roger Federer đã tranh thủ phẫu thuật đầu gối phải tới hai lần để chấm dứt vết đau dai dẳng. Tay vợt người Thụy Sĩ quyết định bỏ qua phần còn lại của mùa giải 2020 để giành sức cho mùa giải 2021. Quyết định này lại vô tình trở thành hợp lý khi các giải đấu lớn trong năm đều đang trong tình trạng "chưa rõ tương lai".

Một câu hỏi được đặt ra là Roger Federer sẽ trở lại tập luyện khi nào? HLV của "Tàu tốc hành", Severin Luthi mới đây đã trả lời câu hỏi này. "Roger Federer đang làm mọi thứ tốt nhất để trở lại tập luyện. Tôi không ngạc nhiên về điều này bởi Federer sở hữu những năng lượng tích cực đáng nể và luôn mạnh mẽ hơn sau mỗi biến cố.

Về tình trạng sức khỏe, FedEX đã bắt đầu tập luyện để lấy lại thể lực. Bước tiếp theo, chúng tôi trở lại sân tập luyện vào khoảng giữa tháng 8. Cậu ấy đã đưa ra quyết định và toàn bộ đội ngũ đều đồng ý. Federer muốn đạt 100% thể lực cũng như phong độ vào thời điểm Australian Open 2021 diễn ra nếu giải đấu được tổ chức như bình thường. Rất có thể, cậu ấy sẽ tham dự một vài giải đấu nhỏ trước đó để thử sức".

Severin Luthi thậm chí cho rằng nếu mọi việc tiến triển tốt thì Federer có thể tham dự US Open 2020. "Nếu bạn hỏi tôi 2 tháng trước, tôi sẽ không do dự mà nói rằng mùa giải 2020 đã kết thúc với Federer. Nhưng Grand Slam luôn có sức hấp dẫn được biệt. Tôi nghĩ khả năng tham dự US Open 2020 của Federer đang là 50/50".

Nếu điều này trở thành sự thật thì sẽ là thông tin sốc đối với giới mộ điệu cũng như các tay vợt khác. Sự xuất hiện của Federer tại US Open 2020 có thể khiến những toan tính của Djokovic, Nadal hay Thiem phải xem xét lại, thậm chí là đổ bể.

Ở một chiều hướng khác, cựu tay vợt người Argentina Franco Davin cho rằng Federer còn lâu mới giải nghệ.

"Tôi nghĩ rằng Federer sẽ chiến đấu đến khi không còn khả năng ra sân nữa. Cậu ấy là mẫu người như vậy. Federer luôn suy nghĩ rất kỹ trước khi ra quyết định. Nếu cậu ấy muốn chơi tiếp tức là cậu ấy cảm thấy mình còn có thể chiến thắng", Franco Davin nhận định.

