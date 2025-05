Thành tích huấn luyện của Simone Inzaghi

+ Lazio (2016-2021): 251 trận, thắng 134 (53,39%), 1 Coppa Italia, 2 Siêu cúp Ý

+ Inter Milan (2021-2025): 213 trận, thắng 139 (65,26%), 1 Serie A, 2 Coppa Italia, 3 siêu cúp Ý, chung kết Champions League 2023 & 2025.

+ Danh hiệu cá nhân: Serie A Coach of the Year 2024, Serie A Most Valuable Coach 2023-24, Panchina d’Oro 2023-24, Enzo Bearzot Award 2024, Premio Bulgarelli 2023-24, Serie A Coach of the Month (12/2021, 10/2023, 1/2024, 4/2024, 12/2024).

Nguồn: Soccerway, UEFA