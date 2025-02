“Dương Quá làng muay thế giới” dùng tay bị cụt hạ đo ván đối thủ gây sốc

“Dương Quá làng muay thế giới” tung đòn độc hạ đo ván đối thủ

Màn so tài giữa Jake Peacock và Shinju Suzuki theo thể thức Muay Thái tại hạng gà (Bantamweight) là trận đấu đặc biệt nhất ở sự kiện võ thuật ONE 171 do ONE Championship tổ chức diễn ra tại Qatar vào khuya ngày 20/2.

Jake Peacock tung đòn bằng tay bị cụt khiến đối thủ ngã ra sàn

Bởi lẽ, Jake Peacock được gọi với biệt danh là “Dương Quá làng muay thế giới”, hay “Độc thủ đại hiệp” do cánh tay phải của anh bị khuyết chỉ còn một nửa từ khi bẩm sinh. Mặc dù vậy, võ sĩ mang hai dòng máu Anh và Canada này vẫn theo đuổi nhiều môn thể thao như bơi lội, bóng rổ, bóng đá và karate, trước khi thi đấu muay.

Sau chuỗi thành tích muay chuyên nghiệp ấn tượng với 12 chiến thắng sau 13 trận đấu, Jake Peacock gia nhập ONE từ năm 2024. Anh sớm để lại dấu ấn bằng trận thắng trước Kohei Shinjo vào đầu tháng 4 năm ngoái. Đối thủ của Jake Peacock lần này là một đại diện Nhật Bản khác, Shinju Suzuki.

"Dương Quá làng muay thế giới" tiếp tục ghi dấu ấn

Vẫn với sở trường là các đòn chân lợi hại, Jake Peacock liên tục có những đòn quét trụ uy lực khiến đối thủ phải ngã ra sàn. Tạo nhịp độ tấn công dồn dập, “Độc thủ đại hiệp” cũng cho thấy sự đa dạng với những đòn tay rất nặng và chuẩn khiến vùng mặt của Shinju Suzuki tổn thương nặng.

Thậm chí trong hiệp 3, Jake Peacock còn dùng chính cái tay bị cụt của mình để tung đòn khiến đối thủ ngã ra sàn. Nhận thấy Shinju Suzuki không còn khả năng chống đỡ, trọng tài phải cho dừng trận đấu khi hiệp 3 mới diễn ra hơn 1 phút. Kết quả này giúp Jake Peacock tiếp tục có chiến thắng mãn nhãn, nâng thành tích của anh lên thành 14 trận thắng sau 15 lần thượng đài.

Nữ võ sĩ Nhật Bản khóc nức nở vì nhận thưởng nóng 1,3 tỷ đồng

Ở trận đấu của nữ duy nhất tại sự kiện, Ayaka Miura gây ấn tượng với chiến thắng knock-out trước đả nữ nổi tiếng người Ấn Độ Ritu Phogat. Võ sĩ có biệt danh “Zombie” người Nhật Bản đã khéo léo bắt được chân của đối thủ, trước khi tung một đòn bẻ chân cực hiểm trước Ritu Phogat rất đau đớn, phải ra hiệu xin thua khi hiệp 1 mới diễn ra hơn 2 phút.

Ayaka Miura nhận thưởng nóng gần 1,3 tỷ đồng từ ban tổ chức

Chiến thắng ấn tượng này cũng giúp Ayaka Miura nhận số tiền thưởng nóng lên đến 50.000 USD (gần 1,3 tỷ đồng). Khi biết điều này, nữ võ sĩ người Nhật Bản đã khóc nức nở vì hạnh phúc.