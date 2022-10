Đua xe F1, US GP: Thế hệ F1 mới tại COTA

Sự kiện đua xe tốc độ đầu tiên diễn ra tại Mỹ vào năm 1908, nhưng cho tới năm 1959, Mỹ trở thành một phần trên lịch F1. Trong lịch sử, tổng cộng 50 chặng đua đã được tổ chức trên 10 địa điểm khác nhau.

Sebring International Raceway, Florida và Riverside International Raceway, California là nơi diễn ra 2 cuộc đua năm 1959 và năm 1560, nhưng do thiếu sự quảng bá nên hai địa điểm này đã không nhận được sự chào đón nhiệt tình.

Circuit of the America

Watkins Glen International, hay The Glen, hoàn thành bản hợp đồng kéo dài 20 năm bắt đầu từ năm 1961. Trong thời gian này, tại Deitroit, Dallas hay Las Vegas cũng được chọn là nơi diễn ra một chặng F1 nữa. Và khi kết thúc thời hạn sau năm 1980, US GP lại vắng bóng khỏi lịch F1.

Phoenix, Arizona là điểm đến tiếp theo khi chặng đua được hồi sinh vào năm 1989. Nhưng với đặc điểm đường phố tại Phoenix chỉ đem tới những góc cua 90 độ lặp lại. Vậy nên hợp đồng đã bị hủy chỉ sau 3 cuộc đua.

Trước khi chuyển tới COTA, US GP đã được tổ chức tại Indianapolis Motor Speedway, Indiana. Chặng đua này được tổ chức vào tháng 9, nhằm phân biệt với Brickyard 400 của NASCAR, trong 4 năm đầu tiên. Sau đó cuộc đua được chuyển sang tháng 6 từ năm 2004. Trong cuộc đua năm 2005, vấn đề xung đột từ nhà cung cấp lốp Michelin đã khiến 7 đội đua rút khỏi cuộc đua chỉ sau vòng chạy Formation-lap, chỉ còn duy nhất 3 đội đua ở vạch xuất phát khi bắt đầu cuộc đua.

Sơ đồ COTA

Sau khi US GP xuất hiện lần cuối trên lịch năm 2007, người hâm mộ tại Mĩ đã phải chờ tới 5 năm cho tới khi Circuit of the America, Austin, Texas thành công kí hợp đồng kéo dài tới 10 năm. Trường đua được xây dựng vào năm 2010, và nơi đây là nhà của US GP từ năm 2012 cho tới giờ, ngoại trừ năm 2020.

COTA hiện tại có chiều dài một vòng đua là 5,513 km. Có 2 khu vực DRS được thiết lập cho chặng đua lần này. Đoạn thứ nhất nằm giữa khúc cua thứ 11 và thứ 12, đoạn thứ 2 nằm trên đoạn xuất phát chính. Lap record hiện nay là 1 phút 36,169 giây do Charles Leclerc thiết lập năm 2019.

Lựa chọn lốp của Pirelli

Pirelli đem tới ba loại lốp C2, C3 và C4 trong cuộc đua tới. Tương tự như tại Nhật Bản, FP2 tại Austin dự kiến sẽ là buổi thử nghiệm lốp trơn của Pirelli, và phiên chạy sẽ kéo dài trong 90 phút. Và qua hai buổi thử nghiệm, hiệu chỉnh, phiên bản cuối cùng sẽ được hoàn thành cho buổi thử nghiệm sau chặng Abu Dhabi GP.

COTA đã quy tụ 400.000 khán giả trong suốt cuộc đua năm 2021. Con số này sẽ có thể cao hơn nữa khi mà nhu cầu của người hâm mộ tại Mĩ luôn rất cao. Và Austin vẫn luôn chào đón F1 trong suốt cuối tuần F1, nên nơi đây vẫn sẽ luôn là điểm dừng chân ưa thích trên lịch F1. Đón xem Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2022 với phiên chạy đầu tiên bắt đầu từ 02h00 ngày 22/10 (theo giờ VN).

