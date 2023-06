Đây là lý do Djokovic sánh ngang Jordan, xuất sắc hơn cả Messi

Sau khi giành 23 Grand Slam tại Roland Garros 2023, cựu tay vợt Janko Tipsarevic cho rằng Novak Djokovic không chỉ vĩ đại nhất lịch sử tennis mà tay vợt này còn là người vĩ đại bậc nhất lịch sử thể thao thế giới. Tipsarevic chưa tìm ra cách để so sánh sự vĩ đại của Nole (tennis) so với Michael Jordan (bóng rổ), Lionel Messi (bóng đá), Tom Brady (bóng bầu dục)... , nhưng một bài viết trên trang Insider đưa ra một so sánh đáng chú ý.

Djokovic là người có những chiến thắng ổn định, liên tục sánh ngang với Jordan

Tác giả Cork Gaines cho rằng Nole là ngôi sao thể thao có những chiến thắng liên tục và tốt nhất kể từ khi huyền thoại bóng rổ Jordan làm được vào những năm 1990. Jordan không chỉ là một cầu thủ cừ khôi, mà anh còn tạo ra thành tích "bất khả chiến bại". Huyền thoại người Mỹ có một khả năng kỳ lạ, giúp các đồng đội chơi cùng mình lên một tầm cao mới.

Sau thời Jordan thống trị thế giới thể thao, xuất hiện rất nhiều VĐV xuất sắc khác, tuy nhiên không ai giành thắng lợi thường xuyên như Djokovic. Và đây là lý do mà tác giả cho rằng tài năng của Djokovic sánh ngang cựu huyền thoại bóng rổ.

Xét riêng với tennis, Roger Federer giỏi khi chơi trên sân cỏ, Rafael Nadal thi đấu hay nhất trên sân đất nện, tuy nhiên Djokovic giỏi toàn diện. Với danh hiệu Roland Garros 2023, tay vợt Serbia đã chạm tới 3 danh hiệu lớn tại Pháp, qua đó trở thành tay vợt đầu tiên có 3 lần vô địch trở lên với mỗi sự kiện Grand Slam.

Tuyên bố Djokovic là người có những chiến thắng vĩ đại nhất trong 25 năm qua không phải là điều dễ dàng. Có những ứng cử viên xứng đáng khác, song họ không giành thắng lợi có tính liên tục như "The Djoker".

Jordan (trái) và Messi (phải) đều là những ngôi sao vĩ đại môn thể thao họ thi đấu

Với Messi, tác giả cho rằng: "Messi là một trong số GOAT (vĩ đại nhất) bóng đá. Bộ sưu tập danh hiệu của anh ấy là vô song, bao gồm bảy Quả bóng vàng, bốn Champions League, 10 danh hiệu La Liga, 1 World Cup... Vậy tại sao anh ấy không hay hơn Djokovic?.

Messi 35 tuổi mới vô địch World Cup, vì Argentina không thể hiện tốt ở các giải đấu trước đó. Trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, Messi không thường xuyên thể hiện tốt ở giải bóng đá hàng đầu thế giới, còn Nole hoàn toàn ngược lại, tay vợt Serbia luôn có những thắng lợi xuyên suốt".

Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, mỗi người có một quan điểm khác nhau, vì thế những so sánh chỉ mang ý nghĩa tham khảo.

