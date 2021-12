Dàn người đẹp bóng chuyền BTL Thông tin đấu Hóa Chất Đức Giang: Ngang tài ngang sức

Hai đội bóng chuyền nữ góp mặt ở trận đấu chung kết giải VĐQG 2021 sẽ diễn ra vào lúc 20h tối ngày 24/12 đã được xác định, đó là màn tái đấu giữa nhà đương kim vô địch BTL Thông tin FLC và á quân năm ngoái là Hóa Chất Đức Giang Hà Nội.

3 hot girl toàn diện của BTL Thông tin (từ trái qua phải): Nguyệt Anh, Việt Hương và Kiều Trinh

Nếu như BTL Thông tin thể hiện sức mạnh đáng gờm bằng việc khóa chặt tay đập khét tiếng Bích Tuyền để thắng 3-0 trước Ninh Bình Doveco thì Hóa Chất Đức Giang HN cũng cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu ngoan cường khi lội ngược dòng trước đối thủ khó chịu Than Quảng Ninh.

Đặc biệt, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú khi trận chung kết không chỉ là cuộc chiến giữa hai CLB mạnh nhất giải mà còn không khác gì một cuộc thi…hoa hậu bởi hai đội bóng này cũng đang sở hữu dàn hoa khôi xinh đẹp bậc nhất làng bóng chuyền Việt Nam.

Chủ công xinh đẹp Nguyễn Thị Phương

Đối với BTL Thông tin, đội bóng này xưa nay vẫn được ví von là “đội bóng hoa hậu” bởi nhiều thành viên trụ cột đều là các hot girl xinh đẹp, tài năng, có chất lượng đồng đều và lối chơi toàn diện hàng đầu ở cấp độ CLB lẫn tuyển quốc gia.

Tại vòng xếp hạng, BTL Thông tin toàn thắng cả 3 trận nhờ vào những màn trình ấn tượng của các hot girl chơi ở vị trí đối chuyền và phụ công như Phạm Thị Nguyệt Anh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Thanh Hương hay Trần Việt Hương.

Bùi Thị Ngà và Nguyễn Linh Chi trở lại giúp BTL Thông tin mạnh càng thêm mạnh

Tấn công hay, phòng thủ giỏi, các "chân dài" này làm người thích thú trước khả năng bật đà cao xấp xỉ 3m, tung ra những cú đập đa dạng khiến đối thủ không biết đâu mà lần, cùng những tình huống “đọc vị” đối thủ để bám chắn đỉnh cao.

Tiếp đến tại bán kết, nữ VĐV xinh đẹp làng bóng chuyền, chủ công Nguyễn Thị Phương thi đấu tỏa sáng. Bên cạnh đó, sự trở lại của hai hot girl bóng chuyền nổi tiếng là chủ công Bùi Thị Ngà và chuyền hai Nguyễn Linh Chi càng giúp BTL Thông tin gia tăng sức mạnh. Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua sự đóng góp của hai người đẹp chơi ở vị trí libero là Âu Hồng Nhung và Lưu Thị Ly Ly.

"Đại chiến" nhan sắc và kỹ năng giữa hai libero Thanh Liên (Hóa Chất Đức Giang) và Hồng Nhung (BTL Thông tin)

Bên kia chiến tuyến, Hóa Chất Đức Giang Hà Nội sở hữu dàn chân dài cao nhất giải với một nữa đội hình đều cao trên 1m80. Trong đó, hot girl cao nhất giải Lý Thị Luyến (1m90) có khả năng bám chắn tốt, phụ công Trần Thị Bích Thủy (1m84) với sức bật đà lên đến 3m03 cùng những cú đập cực kỳ uy lực, hay chủ công xinh xắn 22 tuổi Trần Tú Linh đang thi đấu ngày càng lên tay.

Ở vị trí libero, đội bóng này có Lê Thị Thanh Liên, nữ VĐV xinh đẹp, thi đấu máu lửa và có chuyên môn tốt. Ngoài ra, điểm tựa của Hóa Chất Đức Giang HN còn đến từ kinh nghiệm của hai đàn chị nổi tiếng Nguyễn Thị Xuân, Phan Thị Mỹ Hoa, hay tài năng từng "tu nghiệp" tại Thái Lan Trịnh Thị Khánh.

Lý Thị Luyến và Bích Thủy sẽ là niềm hy vọng của Hóa Chất Đức Giang ở chung kết

Với những cát tên kể trên, trận chung kết tối 24/12 được dự báo là màn so tài giữa các hoa khôi bóng chuyền. Tất nhiên nếu đặt lên bàn cân, BTL Thông tin được đánh giá cao hơn so với Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu tuyệt vời đã thể hiện trong màn ngược dòng trước Than Quảng Ninh, người hâm mộ vẫn có niềm tin vào những bất ngờ mà các học trò của HLV Nguyễn Hữu Hà có thể tạo ra ở trận chung kết.

