Đàn em xô đổ kỷ lục Sharapova, hưởng thu nhập cao nhất thế giới

Thứ Bảy, ngày 23/05/2020 13:05 PM (GMT+7)

(Tin tennis) Naomi Osaka đã phá kỷ lục của Maria Sharapova để trở thành nữ VĐV có thu nhập cao nhất thế giới.

Tay vợt Naomi Osaka đã trở thành nữ VĐV thể thao có thu nhập cao nhất trong vòng 1 năm, khi mới đây tạp chí Forbes đã công bố cô nhận được 37,4 triệu USD từ tháng 5/2019 đến nay. Đây cũng là một kỷ lục mới ở hạng mục này.

Naomi Osaka

Trong lịch sử thống kê của Forbes, Maria Sharapova giữ kỷ lục cũ với 29,7 triệu USD thu nhập trong vòng 1 năm từ 2014 đến 2015. Đó là một con số tưởng như không ai phá nổi, bởi Sharapova được xem là nữ VĐV có sức hút thương mại lớn nhất trong lịch sử của làng thể thao thế giới.

Số tiền thu nhập của Osaka chỉ hơn Serena Williams có 1,4 triệu USD, và trong lịch sử tồn tại của danh sách thì Serena cùng với Sharapova đã thay nhau chia sẻ ngôi đầu kể từ năm 2003 đến nay. Tuy nhiên Osaka đã lật đổ thế thống trị song mã của hai tay vợt nữ hàng đầu này ở tuổi 22, nhờ bản hợp đồng tài trợ lên tới 10 triệu USD trong năm nay của hãng Nike.

Osaka trước đó đã đứng thứ hai sau Serena Williams trong danh sách năm 2019, cô là nữ VĐV thứ 4 trong lịch sử thống kê của Forbes đã chạm mốc thu nhập 20 triệu USD trong vòng 12 tháng. Trước đó cô chưa từng hiện diện trong danh sách top 100 VĐV thu nhập cao nhất, nhưng nay cô đã leo lên đứng thứ 29 và Serena Williams là người phụ nữ còn lại trong danh sách ở vị trí thứ 33.

Theo Forbes, từ khi danh sách được ra đời năm 1990 thì đến nay chỉ có các tay vợt nữ xuất hiện do họ nhận được những khoản tiền tài trợ rất lớn so với các môn thể thao còn lại. Do đó mà mặc dù đang chỉ xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng WTA, Osaka vẫn nhận tài trợ lớn từ sau khi vô địch US Open 2018 và Australian Open 2019. Cô hiện đang có hợp đồng tài trợ với 15 tập đoàn lớn nhỏ.

Tuy nhiên Maria Sharapova được cho là vẫn giữ ngôi vị số 1 trong danh sách những nữ VĐV giàu nhất. Đã giải nghệ, Sharapova từ lâu cũng đã có tập đoàn kinh doanh của riêng mình với trị giá tài sản dao động trong khoảng 200 triệu USD, nên Osaka và Serena Williams sẽ không dễ bắt kịp.

