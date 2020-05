Choáng váng lực sĩ 1m98 nặng 134kg bị sóng cuốn mất tích

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 13:05 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin đấu vật) Thông tin cực sốc với người hâm mộ WWE, cựu ngôi sao đấu vật Shad Gaspard đã được thông báo mất tích và qua đời sau khi bị sóng cuốn.

Tờ CNN đăng tải thông tin buồn với người hâm mộ đấu vật Mỹ WWE vào rạng sáng nay (19/5). Họ thông báo, cựu siêu sao WWE- Shad Gaspard bị mất tích sau khi đến thăm một bãi biển California (Mỹ). Hiện tại sau những nỗ lực tìm kiếm nhưng bất thành, người ta thông báo cựu đô vật đã qua đời.

Shad Gaspard khi còn thi đấu WWE

Theo TMZ, Shad cùng một nhóm người đã bị cuốn vào một dòng nước xoáy lúc 4h chiều ngày 17/5 (giờ địa phương). Thời điểm đó nhân viên cứu hộ đã có mặt để giải cứu những người bị nạn. Khi họ tiếp cận Shad, cựu đô vật yêu cầu mọi người cứu con trai anh trước, tuy nhiên chỉ vài tích tắc sau khi nhân viên cứu hộ cứu cậu bé, cựu đô vật 39 tuổi bị sóng cuốn ra xa.

Vợ của đô vật, đứng ở bãi biển gào khóc trong vô vọng, cô viết lên Instagram: "Nếu bạn thấy anh ấy vui lòng gọi 911, hoặc thông báo ngay cho gia đình".

Cuộc tìm kiếm với quy mô lớn khi nhà chức trách huy động các thợ lặn, thuyền cứu hộ, nhân viên y tế và thậm chí cả trực thăng nhưng vẫn không thể tìm thấy Shad. Sau những nỗ lực không có kết quả, nhà chức trách tuyên bố cựu đô vật đã bị sóng cuốn mất tích.

Shad Gaspard có chiều cao 1m98, đạt cân nặng 134kg khi còn thi đấu WWE, anh được biết đến là đô vật và cũng là diễn viên có tiếng. Khi tham dự WWE, anh là một nhân tố nổi bật trong nhóm Cryme Tyme. Với nghề diễn xuất, cựu đô vật cũng là nhân vật ăn khách ở các loạt phim như "Think Like a Man Too", "Get Hard", "The Game"...

Cựu đô vật bị sóng cuốn trôi khi đi tắm tại một bãi biển vừa được mở sau lệnh cấm dịch bệnh Covid-19

Hình ảnh người vợ cầu nguyện với hy vọng Shad Gaspard sẽ quay trở lại

Mọi nỗ lực tìm kiếm sau đó đều không có kết quả

