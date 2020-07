Chấn động từ giải tennis của Djokovic: Các tay vợt đề nghị hủy US Open

Thứ Ba, ngày 07/07/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin tennis) Wimbledon đã chính thức bị hủy, trong khi Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng dự kiến tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Nhưng với một số tay vợt, hợp lý nhất là mùa giải tennis 2020 kết thúc ngay từ bây giờ.

Ngày 2/4, ban tổ chức Wimbledon thông báo hủy giải đấu năm 2020 vì đại dịch Covid-19. Trước đó, giải Grand Slam trên sân đất nện, Pháp mở rộng (Roland Garros) quyết định hoãn đến cuối tháng 9 năm nay. Cho đến hiện tại, chỉ có Mỹ mở rộng (US Open), Grand Slam cuối cùng trong năm như lịch thường lệ, chưa đưa ra quyết định mới.

Hậu Adria Tour, các tay vợt tennis tỏ ra lo sợ

Nói về giải đấu này, cựu tay vợt Henri Leconte nói rằng Mỹ mở rộng nên học tập Wimbledon, hủy mùa giải 2020 vì sự an toàn của các tay vợt cũng như đội ngũ ban tổ chức giải đấu. Tay vợt từng xếp hạng 5 thế giới, vô địch đôi nam Pháp mở rộng 1984 và vô địch Davis Cup 1991 cùng ĐT Pháp, cho rằng đây là điều bắt buộc phải xảy ra.

"US Open 2020 không thể diễn ra, trên quan điểm của cá nhân tôi, giải đấu cần phải hủy", huyền thoại Henri Leconte chia sẻ với Ouest France. Ông nói thêm: "Tôi nghĩ rằng sẽ không có nhiều tay vợt đến đó. Đầu tiên, nó là vì sự an toàn của chính các tay vợt, của đội ngũ hậu cần và vì sự an toàn của gia đình họ. Với tôi, một Grand Slam không thể chơi đằng sau cánh cửa đóng kín, nó sẽ đẩy lùi sự phát triển của tennis".

Cùng chung quan điểm rằng các giải Grand Slam trong năm 2020 nên hủy bỏ, tay vợt trẻ Alexei Popyrin lo ngại sự an toàn của bản thân nếu anh đặt chân đến Mỹ, quốc gia đang là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới.

Alexei Popyrin nói rằng anh e ngại phải đến Mỹ lúc này

Alexei Popyrin, tay vợt 20 tuổi người Australia, hiện đang thi đấu tại Ultimate Tennis Showdown bày tỏ sự lo lắng của bản thân: "Nếu giải đấu vẫn diễn ra, chúng tôi có lẽ vẫn buộc phải chơi vì điểm số, vì thứ hạng. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi lo sợ những điều tồi tệ sẽ đến với mình. Những rủi ro có thể xảy ra, nhất là khi bạn nhìn vào hậu quả của Adria Tour".

Có vẻ như Adria Tour, giải đấu mà Novak Djokovic tổ chức, đang khiến giới tennis lo sợ. Giải đấu này là nguyên nhân dẫn đến những tay vợt tên tuổi như Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki, Djokovic bị dương tính với Covid -19. Và nhiều tay vợt cho rằng mùa giải tennis 2020 nên kết thúc ngay từ bây giờ để nhiều người trong cuộc tránh đưa mình vào hiểm họa.

