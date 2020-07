Djokovic suy sụp vì mắc Covid-19, tay vợt đồng hương bênh vực đến cùng

US Open 2020 quyết không mắc sai lầm Liên đoàn quần vợt Mỹ (USTA) mới đây đã đưa ra một dự thảo mới nhằm tổ chức US Open theo lịch trình đã định. Được biết, kế hoạch sẽ phức tạp hơn ban đầu vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Mỹ, hay sau vụ việc đình đám Adria Tour khiến cho 4 tay vợt hàng đầu thế giới mắc bệnh, bao gồm cả Novak Djokovic. Lúc này đang có khá nhiều tay vợt nổi tiếng trên thế giới đang được theo dõi sát sao không chỉ vì liên quan đến Adria Tour. Trong đó một số tay vợt như Thiem, Isner… đã và đang tham gia vài sự kiện trong thời gian gần đây. Vừa qua DraftKings All-American Team Cup là giải đấu diễn ra từ 3 đến 5/7 và quy tụ 8 tay vợt nam hàng đầu tại Mỹ đến tham dự. Đây có thể xem là một cuộc thử nghiệm trước khi USTA đưa ra những thông báo mới về quy định tham dự US Open cho các tay vợt trên toàn thế giới. Giám đốc giải đấu Stacey Allaster tỏ ra lạc quan với kế hoạch sắp tới. “Tôi nghĩ khi tất cả chúng ta trở lại làm việc, tất cả đều phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với đồng nghiệp của mình. Tôi có rất nhiều niềm tin vào những vận động viên chuyên nghiệp. Mỗi người sẽ phải tự làm phần việc cá nhân. Điều đó sẽ giúp sự kiện US Open diễn ra một cách an toàn và lành mạnh nhất. Tôi tin tưởng các vận động viên sẽ cùng tham gia và chia sẻ trách nhiệm lớn lao đó”, Allaster khép lại.