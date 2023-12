4 Grand Slam, 9 Masters dễ bị đại gia Ả rập "thâu tóm": Nguy cơ lớn với ATP và WTA

Theo tờ Express (Anh), Saudi Arabia đang lên kế hoạch tổ chức ra một sự kiện tennis lớn có thể ảnh hưởng lớn tới 2 hệ thống ATP Tour (Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp, nam) và WTA Tour (Hiệp hội Quần vợt nữ).

Saudi Arabia đứng trước cơ hội tạo ra siêu giải đấu gồm 4 Grand Slam, 9 Masters và 1 sự kiện khác

Quốc gia vùng Vịnh lên kế hoạch mua 4 giải Grand Slam và 9 giải Masters 1000 để hợp thành hệ thống giải riêng, tách khỏi ATP và WTA.

Thế giới quần vợt gần như rung chuyển trước những thông tin cho rằng các giải Grand Slam và Masters 1000 có thể hình thành 1 giải đấu gồm 14 sự kiện.

Theo The Athletic, Wimbledon nhiều khả năng đồng ý với ba Grand Slam còn lại là Australian Open, Roland Garros và US Open để tạo thành "Siêu giải đấu" do Saudi Arabia tổ chức.

Dĩ nhiên vẫn còn rất nhiều vướng mắc cần giải quyết trước khi những thỏa thuận được thông qua. Được biết, Masters 1000 thuộc quyền sở hữu của ATP và WTA 1000 thuộc WTA điều hành, trong khi 4 Grand Slam thuộc về 4 quốc gia đăng cai, được giám sát bởi Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF). Nếu mất các sự kiện này, ATP và WTA chỉ còn hệ thống giải cấp độ 500, 250 và giải Finals cuối năm.

Sau nhiều ngày im lặng, chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi đã lên tiếng. Người đàn ông Ý tuyên bố rằng bất kỳ hình thức chia rẽ nào cũng có thể "phá hủy" các giá trị của môn thể thao này. Gaudenzi kêu gọi tất cả các cơ quan quản lý quần vợt phải họp để bàn về vấn đề này.

“Tôi nghĩ rằng nhìn chung có rất nhiều ồn ào về vấn đề đó. Tôi nghĩ điều mà tôi đã lên tiếng rất nhiều trong 4 năm qua là chúng ta cần tìm ra cách để làm việc cùng nhau, phải không?", Gaudenzi chia sẻ với OneVision.

Các tay vợt cũng đưa ra quan điểm khi nghe về "Siêu giải đấu". Nick Kyrgios hồi đầu năm bày tỏ sự ủng hộ trên X (Twitter): "Cuối cùng cũng có người trả công xứng đáng cho chúng tôi. Họ nhìn thấy giá trị của quần vợt. Tôi sẽ xin một suất tham dự".

Ons Jabeur tay vợt người Tunisa nói: "Tôi nghĩ họ đang trao nhiều quyền hơn cho nữ giới và đã đến lúc thay đổi mọi thứ. Bây giờ hoặc không bao giờ".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]