20.000 mũ bảo hiểm được trao tặng cho người dân cả nước trong năm 2018

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 23/5/2018, tại trường THPT Công Nghiệp, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ phát động chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm năm 2018 với chủ đề “Cùng Honda chắp cánh tương lai” lần thứ 4, đồng thời tổ chức trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm cho tất cả học sinh trường THPT Dân tộc nội trú Hòa Bình và trường THPT Công nghiệp Hòa Bình.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sau 10 năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy trên tất cả tuyến đường theo Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 26/9/2007 của Chính phủ và Luật Giao thông đường bộ 2008, tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã đạt hơn 90%.

Việc đội mũ bảo hiểm góp phần quan trọng trong viêc giảm số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) xuống dưới 9.000 người mỗi năm cũng như hạn chế nhiều thương tích nặng, nhất là chấn thương sọ não. Tuy nhiên, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện nay còn thấp, mới chỉ ở mức 35-40%; đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ thương tích do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em đang có xu hướng tăng cao ở nước ta thời gian qua. Nhận thức được vấn đề cấp bách đó, Công ty Honda Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho người dân Việt Nam trong năm 2018, đối tượng hướng tới là trẻ em, học sinh con em đồng bào các dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu, vùng xa, khu vực còn khó khăn về kinh tế.

Ông Koji Ito - Phó Tổng Giám đốc HVN phát biểu

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công An; Lãnh đạo Ban ATGT các tỉnh/ thành phố khu vực phía Bắc; đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Sở, ban, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh Hòa Bình; đông đảo phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và tỉnh Hòa Bình; tham dự chương trình còn có hơn 1.500 học sinh và giáo viên trường THPT Công nghiệp Hòa Bình và trường THPT Dân tộc Nội trú Hòa Bình . Về phía Công ty Honda Việt Nam có sự hiện diện của ông Koji Ito – Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách ATGT Quốc gia phát biểu

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình đã cùng bấm nút phát động chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm năm 2018. Theo đó, 20.000 mũ bảo hiểm sẽ được Honda Việt Nam trao tặng lồng ghép cùng các chương trình giáo dục, tuyên truyền và hội thi về An toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, nâng tổng số mũ bảo hiểm trao cho người dân sau 4 năm triển khai chương trình lên gần 100.000 mũ .

Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, HVN và Bộ Giáo dục đào tạo cùng phối hợp triển khai trao tặng 20.000 mũ trong năm 2018

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: “Đây là năm thứ 4 Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với công ty Honda Việt Nam trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho tất cả người dân trên cả nước. Hoạt động thiết thực và ý nghĩa này xuất phát từ mong muốn tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành đội MBH cho tất cả người dân trên cả nước, đặc biệt là đối tượng trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, qua đó giảm thiểu nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông tại Việt Nam. Với chủ đề “Chắp cánh tương lai”, chúng tôi mong muốn cung cấp mũ bảo hiểm, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng về pháp luật an toàn giao thông cho trẻ em để các em đến trường an toàn và giữ trọn những ước mơ và tương lai tươi sáng, và đấy chính là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là động lực phát triển của đất nước.”

Ông Khuất Việt Hùng trao mũ cho học sinh

Tại buổi lễ, Công ty Honda Việt Nam cũng đã trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Hòa Bình và THPT Công nghiệp Hòa Bình với sự tham gia giao lưu, hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn của ca sĩ khách mời Erik.

Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm chất lượng cao nhất, với những tính năng tiên tiến ngày càng an toàn hơn phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam (HVN) còn luôn tiên phong trong công tác tuyên truyền và đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn góp phần xây dựng một môi trường giao thông văn minh và thân thiện tại Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu đó, HVN đã và đang triển khai mạnh mẽ các chương trình giáo dục, tuyên truyền phổ biến kiến thức, tổ chức đào tạo kỹ năng tham gia giao thông an toàn rộng khắp trên 63 tỉnh/thành tới các đối tượng thuộc mọi lứa tuổi.

Các em học sinh vui mừng khi nhận được mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Cùng với nhiều chương trình giáo dục về ATGT mang ý nghĩa xã hội sâu sắc khác như “Tôi yêu Việt Nam”, “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, Honda Việt Nam mong muốn nỗ lực hết mình chung tay góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh an toàn.