“Em bé Hà Nội” chụp ảnh camera thường khẳng định “bên ngoài xinh hơn”

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 17:03 PM (GMT+7)

Nữ nghệ sỹ cho biết, ai gặp cô ở ngoài đời cũng đều chung nhận xét rằng, cô trẻ và xinh hơn khi lên ảnh rất nhiều.

Nghệ sỹ Lan Hương bất ngờ khoe ảnh mặt mộc.

NSND Lan Hương từng gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ cả nước qua bộ phim “Em bé Hà Nội”. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng và đôi mắt hút hồn, nhan sắc của Lan Hương từng khiến nhiều thế hệ khán giả Việt nhớ thương qua năm tháng.

Hiện tại, ở tuổi 56 cô vẫn được mệnh danh là “người đàn bà không tuổi” với nhan sắc trẻ trung, gợi cảm hơn nhiều so với tuổi thật. Tuy nhiên, mới đây, qua những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân, nhiều người cho rằng, cô đã can thiệp dao kéo khiến cho gương mặt trở nên khác lạ.

Khẳng định nhan sắc thật nhưng cho rằng xấu hơn bên ngoài.

Trước những ồn ào về việc thẩm mỹ dao kéo, mới đây "Em bé Hà Nội" đã đăng tải loạt hình ảnh chụp bằng camera thường. "Chụp camera thường và chế độ tối cho da đen cả nhà nhé, không ảo tí nào mà còn có phần xấu hơn ở ngoài ạ". Vì trước đây, nghệ sỹ từng thừa nhận mình hay có thói quen chụp ảnh bằng các app nên trông khá khác so với bên ngoài. Dù ai gặp ngoài đời cũng đều chung nhận xét rằng, cô trẻ và xinh hơn khi lên ảnh rất nhiều.

Cô từng gây chú ý với gương mặt sưng phồng khác lạ.

Còn vấn đề thẩm mỹ, vợ đạo diễn Tất Bình khá thẳng thắn khi cho rằng cô không hề "dao kéo" toàn bộ gương mặt như công chúng đồn đoán mà chỉ can thiệp hai má cho đỡ chảy sệ do tuổi già: "Chị Lan Hương nói lần cuối cùng là tìm cho chị thẩm mỹ nào nói cắt mắt cho chị, thẩm mỹ nào nói rạch mũi chị nhét gì đó vào và thẩm mỹ nào nói rạch môi của chị thì báo cho chị để chị kiện họ sẽ được một mớ tiền lớn đấy. Nhưng can thiệp cho 2 cái má đỡ đổ do tuổi già thì có đấy. Bẩm sinh môi dày phưỡn, hồi bé dỗi bị mẹ véo nói môi nặng hơn người. Xưa trang điểm phải che bớt", NSND Lan Hương cho biết.

Một phần do dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh, chụp ảnh.

Trước đó không lâu, người đẹp cũng từng chia sẻ việc can thiệp phẫu thuật hạ gò má, bọc răng sứ và căng da còn mắt, mũi, môi… đều tự nhiên. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em nói chung, của nghệ sỹ nói riêng nhưng chắc có lẽ vì quá yêu mến nhan sắc "tượng đài" của Lan Hương nên khi thấy cô can thiệp, chỉnh sửa quá đà khiến người hâm mộ lo sợ cô sẽ làm mất đi nét đẹp tự nhiên vốn có.

Nhan sắc huyền thoại của NSND Lan Hương.

