Trấn Thành tung 1000 trang sao kê: Vietcombank lên tiếng sau khi bị "tấn công" và hứng bão "1 sao"

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 13:30 PM (GMT+7)

Sau khi trang fanpage bị dân mạng "dội bom", Vietcombank đã chính thức lên tiếng.

Việc MC Trấn Thành đăng tải công khai 1.000 trang sao kê của ngân hàng Vietcombank ở thời điểm kêu gọi hỗ trợ cho đồng bào miền Trung lũ lụt trên trang fanpage cá nhân đã "gây bão" mạng xã hội 2 ngày qua. Tuy nhiên, những bản sao kê chụp quá mờ, che toàn bộ những thông tin cần thiết, cột dư đầu ngày cuối ngày để trống trơn khiến nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của văn bản.

Trấn Thành tung 1.000 trang sao kê và nhanh chóng "gây bão" trên MXH

Sau khi phân tích, mổ xẻ bản sao kê, một số người đặt câu hỏi tại sao cùng một dịch vụ của Vietcombank mà bản sao kê của Trấn Thành lại có nhiều điểm khác lạ so với bản sao kê thông thường và cho rằng có sự "can thiệp". Vì thế, một lượng lớn dân mạng quá khích tràn vào tấn công fanpage chính thức của Vietcombank - ngân hàng được Trấn Thành tin tưởng mở tài khoản để nhận tiền từ thiện và in sao kê. Những bài đăng gần đây trên fanpage của ngân hàng này có lượng tương tác cao đột biến.

Ngoài ra, ứng dụng ngân hàng Vietcombank trên nền tảng Android và iOS cũng nhận "bão" 1 sao và vô số nhận xét tiêu cực. Trước cơn bão mạng, Vietcombank đã phải khóa phần bình luận trên Fanpage để tránh bị công kích quá đà.

Sáng 9/9, Vietcombank chính thức lên tiếng về vấn đề sao kê khiến nhiều người chú ý. Không nhắc đến đích danh khách hàng, Vietcombank chỉ giải thích những thắc mắc của dân mạng về chuyện sao kê và "cam kết về tính minh bạch, chính xác của các thông tin trên sao kê tài khoản của khách hàng được cung cấp chính thức bởi Vietcombank".

Vietcombank chính thức lên tiếng giữa ồn ào

Vietcombank khẳng định, theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và quy định hiện hành của Vietcombank, ngân hàng sẽ thực hiện in sao kê tài khoản để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Trên sao kê tài khoản, Vietcombank cung cấp thông tin về số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, các giao dịch trong kỳ sao kê và số dư cuối ngày của tài khoản, trong đó, số dư cuối ngày của tài khoản được hiển thị một lần vào cuối mỗi ngày giao dịch.

Tuỳ theo hình thức nhận sao kê theo yêu cầu của Khách hàng (bằng văn bản hoặc qua các kênh trực tuyến), các định dạng về mẫu sao kê có thể khác nhau nhưng đều đảm bảo đầy đủ thông tin quy định.

"Chúng tôi luôn cam kết về tính minh bạch, chính xác của các thông tin trên sao kê tài khoản của Khách hàng được cung cấp chính thức bởi Vietcombank. Theo quy định về bảo mật thông tin, ngân hàng chỉ được quyền cung cấp thông tin sao kê tài khoản cho Khách hàng, người được khách hàng ủy quyền hợp pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu", Vietcombank khẳng định.

